Вильфанд: ожидается постепенное снижение уровня воды в реках Челябинской области

10 августа 2024 в 09:30 Размер текста - 17 +

Река Миасс в центре Челябинска от обильных осадков выходила их берегов (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Постепенное снижение уровня воды в реках в выходные дни прогнозируется на Урале, в том числе в Челябинской области. Дожди в регионе будут менее интенсивными, заявил научный руководитель Гидрометцентра Рома Вильфанд. «Постепенно он [уровень воды в реках] начнется снижаться. Интенсивных осадков уже не будет, ситуация будет улучшаться — затопление поймы сохранится, но за пойму вода уже не выйдет», — рассказал метеоролог, пишет ТАСС. На Урале выпадали интенсивные осадки и уровень воды сейчас находится на неблагоприятной отметке, напомнил Вильфанд. Он уточнил, что дожди в регионе прогнозируются, но не такие интенсивные, как ранее. Понижение отметки неблагоприятного явления ожидается на реках Ханты-Мансийского автономного округа, Салехарда, Оренбургской, Челябинской, Тюменской областей. В Аше с 11 до 21 августа выпадет две месячных нормы осадков, предупредили ранее синоптики «Гисметео». В ближайший понедельник, 12 августа за день может выпасть 28,7 мм осадков. Далее за пять дней ливни принесу еще порядка 55 мм воды, что соответствует суммарному объему двум месячным нормам осадков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Постепенное снижение уровня воды в реках в выходные дни прогнозируется на Урале, в том числе в Челябинской области. Дожди в регионе будут менее интенсивными, заявил научный руководитель Гидрометцентра Рома Вильфанд. «Постепенно он [уровень воды в реках] начнется снижаться. Интенсивных осадков уже не будет, ситуация будет улучшаться — затопление поймы сохранится, но за пойму вода уже не выйдет», — рассказал метеоролог, пишет ТАСС. На Урале выпадали интенсивные осадки и уровень воды сейчас находится на неблагоприятной отметке, напомнил Вильфанд. Он уточнил, что дожди в регионе прогнозируются, но не такие интенсивные, как ранее. Понижение отметки неблагоприятного явления ожидается на реках Ханты-Мансийского автономного округа, Салехарда, Оренбургской, Челябинской, Тюменской областей. В Аше с 11 до 21 августа выпадет две месячных нормы осадков, предупредили ранее синоптики «Гисметео». В ближайший понедельник, 12 августа за день может выпасть 28,7 мм осадков. Далее за пять дней ливни принесу еще порядка 55 мм воды, что соответствует суммарному объему двум месячным нормам осадков.