Диетолог развенчал мифы об «особых диетах» для профилактики рака

Соблюдение любой диеты вызывает стресс, а не предотвращает рак. Об этом рассказала диетолог из хирургического онкоцентра Арканзаса CARTI Александра Робертс.
«Принятие такого образа мышления может быть невероятно вредным. Ограничительные диеты вызывают ненужный стресс и чувство вины и часто недолговечны», — поделилась Робертс в
Также мифом является заблуждение избегать животного мяса и внутренних органов. А некоторые продукты животного происхождения, такие как яйца, служат хорошим источником белка даже для пациентов с раком головы и шеи.
Вынужденное исключение сахара из пищи при раке является также мифом, потому что глюкоза распространяется не только на раковые, но и нераковые клетки, которые нуждаются в получении сахара в организм. Стоит задуматься об умеренном потреблении, тогда все станет на свои места.
Соя и лен могут снижать рост опухоли или рецидива. Поэтому умеренное употребление этих продуктов лучше оставить в питании.
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