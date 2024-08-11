Диетолог развенчал мифы об «особых диетах» для профилактики рака

Диетолог Робертс: соблюдение диеты вызывает стресс, а не предотвращает рак
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Мифом является заблуждение избегать животного мяса Фото:

Соблюдение любой диеты вызывает стресс, а не предотвращает рак. Об этом рассказала диетолог из хирургического онкоцентра Арканзаса CARTI Александра Робертс.

«Принятие такого образа мышления может быть невероятно вредным. Ограничительные диеты вызывают ненужный стресс и чувство вины и часто недолговечны», — поделилась Робертс в Аmp.

Также мифом является заблуждение избегать животного мяса и внутренних органов. А некоторые продукты животного происхождения, такие как яйца, служат хорошим источником белка даже для пациентов с раком головы и шеи.

Вынужденное исключение сахара из пищи при раке является также мифом, потому что глюкоза распространяется не только на раковые, но и нераковые клетки, которые нуждаются в получении сахара в организм. Стоит задуматься об умеренном потреблении, тогда все станет на свои места.

Соя и лен могут снижать рост опухоли или рецидива. Поэтому умеренное употребление этих продуктов лучше оставить в питании.

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Соблюдение любой диеты вызывает стресс, а не предотвращает рак. Об этом рассказала диетолог из хирургического онкоцентра Арканзаса CARTI Александра Робертс. «Принятие такого образа мышления может быть невероятно вредным. Ограничительные диеты вызывают ненужный стресс и чувство вины и часто недолговечны», — поделилась Робертс в Аmp. Также мифом является заблуждение избегать животного мяса и внутренних органов. А некоторые продукты животного происхождения, такие как яйца, служат хорошим источником белка даже для пациентов с раком головы и шеи. Вынужденное исключение сахара из пищи при раке является также мифом, потому что глюкоза распространяется не только на раковые, но и нераковые клетки, которые нуждаются в получении сахара в организм. Стоит задуматься об умеренном потреблении, тогда все станет на свои места. Соя и лен могут снижать рост опухоли или рецидива. Поэтому умеренное употребление этих продуктов лучше оставить в питании.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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