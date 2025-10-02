В России мужчины зарабатывают на треть больше женщин

В России мужчины получают в среднем на 35% больше женщин. Этот показатель является одним из самых высоких среди стран Восточной Европы. Такие данные следуют из свежего исследования агентства АКРА и Strategy Partners.
Как передает ТАСС, в рамках исследования были проанализированы данные по России, Беларуси, Болгарии, Польше, Румынии, Сербии и Словакии. Все эти страны сопоставимы по уровню образования населения и продолжительности жизни, что позволяет корректно сравнивать различия в оплате труда между мужчинами и женщинами.
В большинстве стран региона наблюдается тенденция к снижению гендерного разрыва в зарплатах. Так, в Словакии разрыв сократился с 24,2% в 2019 году до 13,3% в 2023-м. В Сербии показатель снизился до 13,7%, в Польше он составил 21,4%. Наименьший разрыв зафиксирован в Болгарии — от 11 до 16%. В Румынии динамика нестабильна, но к 2023 году разрыв составил 15,3%.
На этом фоне Россия выделяется особо — здесь гендерный разрыв в оплате труда стабильно превышает 35% на протяжении последних лет. Данные за 2017, 2019 и 2021 годы подтверждают отсутствие тенденции к снижению этого показателя.
Исследование также оценивает уровень вовлеченности женщин в рабочую силу. В среднем по миру разница между долями экономически активных мужчин и женщин составляет 24,4 процентных пункта. В России этот показатель в 2023 году достиг 9,3 п. п., что несколько ниже, чем в 2016 году (10,9 п. п.). Это промежуточный результат по сравнению с другими странами выборки: в Беларуси и Болгарии разрыв минимален, а в Румынии достигает 20 п. п.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.