Крупнейший поставщик щебня на Урале потратит миллиарды на новую фабрику

В Свердловской области построят фабрику по производству щебня за 1,7 млрд рублей
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Фабрика даст возможность предприятию увеличить объем производства щебня
Фабрика даст возможность предприятию увеличить объем производства щебня Фото:

На севере Свердловской области планируется начать строительство фабрики, специализирующейся на производстве щебня, с общей стоимостью проекта в размере 1,7 миллиарда рублей. Реализацией проекта займется компания «Уральский щебень», которая является одним из крупнейших поставщиков щебня в Уральском и Сибирском регионах и входит в состав Уральского горнопромышленного холдинга. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона (ДИП).

«„Уральский щебень“ реализует крупный проект — объем инвестиций составит более 1,7 миллиарда рублей. Новая фабрика позволит предприятию нарастить производство с 2,4 миллиона тонн до 7 миллионов тонн высококачественного щебня в год. Будут созданы 50 рабочих мест» — цитирует министра инвестиций и развития региона Вадима Третьякова ДИП.

Дробильно-сортировочный комплекс будет построен на месторождении «Гора Липовая», где добывают диорит, используемый в строительстве дорог и других объектов. Предполагается, что запасов камня хватит минимум на 59 лет. Развитие производства является частью дорожной карты предприятия, которая также направлена на улучшение условий для сотрудников и жителей.

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На севере Свердловской области планируется начать строительство фабрики, специализирующейся на производстве щебня, с общей стоимостью проекта в размере 1,7 миллиарда рублей. Реализацией проекта займется компания «Уральский щебень», которая является одним из крупнейших поставщиков щебня в Уральском и Сибирском регионах и входит в состав Уральского горнопромышленного холдинга. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона (ДИП). «„Уральский щебень“ реализует крупный проект — объем инвестиций составит более 1,7 миллиарда рублей. Новая фабрика позволит предприятию нарастить производство с 2,4 миллиона тонн до 7 миллионов тонн высококачественного щебня в год. Будут созданы 50 рабочих мест» — цитирует министра инвестиций и развития региона Вадима Третьякова ДИП. Дробильно-сортировочный комплекс будет построен на месторождении «Гора Липовая», где добывают диорит, используемый в строительстве дорог и других объектов. Предполагается, что запасов камня хватит минимум на 59 лет. Развитие производства является частью дорожной карты предприятия, которая также направлена на улучшение условий для сотрудников и жителей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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