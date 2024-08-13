Крупнейший поставщик щебня на Урале потратит миллиарды на новую фабрику

В Свердловской области построят фабрику по производству щебня за 1,7 млрд рублей

13 августа 2024 в 13:07 Размер текста - 17 +

Фабрика даст возможность предприятию увеличить объем производства щебня Фото: департамент информационной политики Свердловской области На севере Свердловской области планируется начать строительство фабрики, специализирующейся на производстве щебня, с общей стоимостью проекта в размере 1,7 миллиарда рублей. Реализацией проекта займется компания «Уральский щебень», которая является одним из крупнейших поставщиков щебня в Уральском и Сибирском регионах и входит в состав Уральского горнопромышленного холдинга. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона (ДИП). «„Уральский щебень“ реализует крупный проект — объем инвестиций составит более 1,7 миллиарда рублей. Новая фабрика позволит предприятию нарастить производство с 2,4 миллиона тонн до 7 миллионов тонн высококачественного щебня в год. Будут созданы 50 рабочих мест» — цитирует министра инвестиций и развития региона Вадима Третьякова ДИП. Дробильно-сортировочный комплекс будет построен на месторождении «Гора Липовая», где добывают диорит, используемый в строительстве дорог и других объектов. Предполагается, что запасов камня хватит минимум на 59 лет. Развитие производства является частью дорожной карты предприятия, которая также направлена на улучшение условий для сотрудников и жителей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На севере Свердловской области планируется начать строительство фабрики, специализирующейся на производстве щебня, с общей стоимостью проекта в размере 1,7 миллиарда рублей. Реализацией проекта займется компания «Уральский щебень», которая является одним из крупнейших поставщиков щебня в Уральском и Сибирском регионах и входит в состав Уральского горнопромышленного холдинга. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона (ДИП). «„Уральский щебень“ реализует крупный проект — объем инвестиций составит более 1,7 миллиарда рублей. Новая фабрика позволит предприятию нарастить производство с 2,4 миллиона тонн до 7 миллионов тонн высококачественного щебня в год. Будут созданы 50 рабочих мест» — цитирует министра инвестиций и развития региона Вадима Третьякова ДИП. Дробильно-сортировочный комплекс будет построен на месторождении «Гора Липовая», где добывают диорит, используемый в строительстве дорог и других объектов. Предполагается, что запасов камня хватит минимум на 59 лет. Развитие производства является частью дорожной карты предприятия, которая также направлена на улучшение условий для сотрудников и жителей.