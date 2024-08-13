Армия России на несколько километров продвинулась в районе Константиновки в ДНР

Российские войска достигли существенных успехов около Константиновки в ДНР, заявил Игорь Кимаковский
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВС РФ добились значительного прогресса в районе Константиновки в Донецкой Народной Республике. Российские войска продвинулись на несколько километров вперед.
«Там у нас существенные улучшения в районе Константиновки. <…> Наши ребята продвинулись на несколько километров», — сказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.
Помимо успехов около Константиновки, российские военные улучшили свои позиции в районах Красногоровки и Яснобородовки. Также, по словам Кимаковского, они закрепились на Карловском водохранилище в Покровском районе.
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