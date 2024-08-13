Армия России на несколько километров продвинулась в районе Константиновки в ДНР

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Боевое дежурство зенитчиков на Авдеевском направлении. stock, автомат, разведчик, спецназ, сво
Российские войска достигли существенных успехов около Константиновки в ДНР, заявил Игорь Кимаковский Фото:
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ВС РФ добились значительного прогресса в районе Константиновки в Донецкой Народной Республике. Российские войска продвинулись на несколько километров вперед.

«Там у нас существенные улучшения в районе Константиновки. <…> Наши ребята продвинулись на несколько километров», — сказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.

Помимо успехов около Константиновки, российские военные улучшили свои позиции в районах Красногоровки и Яснобородовки. Также, по словам Кимаковского, они закрепились на Карловском водохранилище в Покровском районе.

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ВС РФ добились значительного прогресса в районе Константиновки в Донецкой Народной Республике. Российские войска продвинулись на несколько километров вперед. «Там у нас существенные улучшения в районе Константиновки. <…> Наши ребята продвинулись на несколько километров», — сказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала. Помимо успехов около Константиновки, российские военные улучшили свои позиции в районах Красногоровки и Яснобородовки. Также, по словам Кимаковского, они закрепились на Карловском водохранилище в Покровском районе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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