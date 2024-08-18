18 августа 2024

В Челябинской области в ДТП погибла пассажирка микроавтобуса из Казахстана. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Оцепление недалеко от места крушения вертолета авиаотряда ФСБ. Челябинск , гаи, полиция, гибдд, оцепление, дпс
Авария произошла в три часа ночи Фото:

На дороге возле Еманжелинска Челябинской области 19 августа в ДТП погибла 60-летняя женщина, которая ехала в микроавтобусе из Казахстана в аэропорт Челябинска. Шесть человек госпитализированы, в том числе ребенок.

«В ГАИ рассказали, что ДТП произошло примерно в три часа ночи, в результате погибла 60-летняя женщина, еще шесть человек госпитализированы, в том числе ребенок. Автомобиль Toyota Alphard вылетел с дороги, несколько раз перевернулся, и пассажиров выкинуло через окна», — сообщили очевидцы сайту «74.ру».

По данным очевидцев, микроавтобус попал в ДТП, так как водитель отвлекался на телефон. Подобные рейсы организуют для жителей Казахстана через соцсети. Билет стоит порядка 2,5 тысяч рублей.

Микроавтобус попал в ДТП под Еманжелинском
Микроавтобус попал в ДТП под Еманжелинском

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На дороге возле Еманжелинска Челябинской области 19 августа в ДТП погибла 60-летняя женщина, которая ехала в микроавтобусе из Казахстана в аэропорт Челябинска. Шесть человек госпитализированы, в том числе ребенок. «В ГАИ рассказали, что ДТП произошло примерно в три часа ночи, в результате погибла 60-летняя женщина, еще шесть человек госпитализированы, в том числе ребенок. Автомобиль Toyota Alphard вылетел с дороги, несколько раз перевернулся, и пассажиров выкинуло через окна», — сообщили очевидцы сайту «74.ру». По данным очевидцев, микроавтобус попал в ДТП, так как водитель отвлекался на телефон. Подобные рейсы организуют для жителей Казахстана через соцсети. Билет стоит порядка 2,5 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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