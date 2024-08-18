В Челябинской области в ДТП погибла пассажирка микроавтобуса из Казахстана. Фото

19 августа 2024 в 11:32 Размер текста - 17 +

Авария произошла в три часа ночи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На дороге возле Еманжелинска Челябинской области 19 августа в ДТП погибла 60-летняя женщина, которая ехала в микроавтобусе из Казахстана в аэропорт Челябинска. Шесть человек госпитализированы, в том числе ребенок. «В ГАИ рассказали, что ДТП произошло примерно в три часа ночи, в результате погибла 60-летняя женщина, еще шесть человек госпитализированы, в том числе ребенок. Автомобиль Toyota Alphard вылетел с дороги, несколько раз перевернулся, и пассажиров выкинуло через окна», — сообщили очевидцы сайту «74.ру». По данным очевидцев, микроавтобус попал в ДТП, так как водитель отвлекался на телефон. Подобные рейсы организуют для жителей Казахстана через соцсети. Билет стоит порядка 2,5 тысяч рублей. Микроавтобус попал в ДТП под Еманжелинском Сайт «74.ру» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На дороге возле Еманжелинска Челябинской области 19 августа в ДТП погибла 60-летняя женщина, которая ехала в микроавтобусе из Казахстана в аэропорт Челябинска. Шесть человек госпитализированы, в том числе ребенок. «В ГАИ рассказали, что ДТП произошло примерно в три часа ночи, в результате погибла 60-летняя женщина, еще шесть человек госпитализированы, в том числе ребенок. Автомобиль Toyota Alphard вылетел с дороги, несколько раз перевернулся, и пассажиров выкинуло через окна», — сообщили очевидцы сайту «74.ру». По данным очевидцев, микроавтобус попал в ДТП, так как водитель отвлекался на телефон. Подобные рейсы организуют для жителей Казахстана через соцсети. Билет стоит порядка 2,5 тысяч рублей.