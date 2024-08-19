19 августа 2024

Челябинский колдун-миллиардер Филимонов разорился

Суд признал банкротом создавшего миллиардную «пирамиду» экстрасенса Филимонова
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд над супругами Филимоновыми. Челябинск, филимонов константин
«Финансовый экстрасенс» Константин Филимонов окончательно признан несостоятельным Фото:

Осужденный за создание 1,5-миллиардной финансовой пирамиды челябинский экстрасенс Константин Филимонов обанкротился. Такое решение принял 20 августа Арбитражный суд Челябинской области.

«Признать несостоятельным (банкротом) гражданина Филимонова Константина Олеговича. Ввести в отношении должника процедуру реализации имущества гражданина сроком до 20 февраля 2025 года. Утвердить финансовым управляющим Филимонова Константина Олеговича — Анищенко Ярослава Владимировича, члена Саморегулируемой организации «Ассоциация арбитражных управляющих «Арсенал»», — говорится в решении суда (есть в распоряжении редакции URA.RU).

Филимонов и его жена Светлана прославились в Челябинске как специалисты по экстрасенсорике, магии и прочей мистике. Затем Филимонов занялся ресторанным бизнесом, продюсерством, проведением бизнес-тренингов, а в середине 2000-х годов привлечением инвестиций жителей Курганской, Тюменской и Оренбургской областей.

С 2007 по 2009 год ОАО «Финансовая компания „Частные инвестиции“» аккумулировала более 1,5 млрд рублей, после чего «финансовые колдуны» скрылись в Черногории, откуда затем и были экстрадированы. После уже прошедших процессов мошенникам инкриминируется нанесение ущерба в размере более 600 млн рублей. Потерпевшими считаются 1,2 тыс. человек.

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Осужденный за создание 1,5-миллиардной финансовой пирамиды челябинский экстрасенс Константин Филимонов обанкротился. Такое решение принял 20 августа Арбитражный суд Челябинской области. «Признать несостоятельным (банкротом) гражданина Филимонова Константина Олеговича. Ввести в отношении должника процедуру реализации имущества гражданина сроком до 20 февраля 2025 года. Утвердить финансовым управляющим Филимонова Константина Олеговича — Анищенко Ярослава Владимировича, члена Саморегулируемой организации «Ассоциация арбитражных управляющих «Арсенал»», — говорится в решении суда (есть в распоряжении редакции URA.RU). Филимонов и его жена Светлана прославились в Челябинске как специалисты по экстрасенсорике, магии и прочей мистике. Затем Филимонов занялся ресторанным бизнесом, продюсерством, проведением бизнес-тренингов, а в середине 2000-х годов привлечением инвестиций жителей Курганской, Тюменской и Оренбургской областей. С 2007 по 2009 год ОАО «Финансовая компания „Частные инвестиции“» аккумулировала более 1,5 млрд рублей, после чего «финансовые колдуны» скрылись в Черногории, откуда затем и были экстрадированы. После уже прошедших процессов мошенникам инкриминируется нанесение ущерба в размере более 600 млн рублей. Потерпевшими считаются 1,2 тыс. человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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