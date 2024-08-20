20 августа 2024

Пентагон: пилотов ВСУ обучают летать на истребителях F-16 в Аризоне и Дании

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В Пентагоне заявляют, что не тренируют ВСУ на территории Украины
В Пентагоне заявляют, что не тренируют ВСУ на территории Украины Фото:

Запад продолжает обучать летчиков ВСУ пилотированию самолетов F-16 в штате Аризона и в Дании. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

«На данный момент продолжается обучение [украинских летчиков пилотированию] F-16 в Аризоне и Дании», — заявил Райдер в ходе брифинга, трансляция которого велась на официальных ресурсах Пентагона. Пресс-секретарь также отметил, что у него нет информации относительно возможности обучения украинских летчиков на территории Украины и участия американских подрядчиков в обслуживании переданных Киеву истребителей.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее выразил заинтересованность в расширении программы тренировок и обучения украинских пилотов и техников в США для работы с истребителями F-16. Как сообщает Bloomberg, Украина уже получила первую партию таких боевых машин, а к концу 2024 года ожидается увеличение их числа.

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Запад продолжает обучать летчиков ВСУ пилотированию самолетов F-16 в штате Аризона и в Дании. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. «На данный момент продолжается обучение [украинских летчиков пилотированию] F-16 в Аризоне и Дании», — заявил Райдер в ходе брифинга, трансляция которого велась на официальных ресурсах Пентагона. Пресс-секретарь также отметил, что у него нет информации относительно возможности обучения украинских летчиков на территории Украины и участия американских подрядчиков в обслуживании переданных Киеву истребителей. Президент Украины Владимир Зеленский ранее выразил заинтересованность в расширении программы тренировок и обучения украинских пилотов и техников в США для работы с истребителями F-16. Как сообщает Bloomberg, Украина уже получила первую партию таких боевых машин, а к концу 2024 года ожидается увеличение их числа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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