Пентагон: пилотов ВСУ обучают летать на истребителях F-16 в Аризоне и Дании

Запад продолжает обучать летчиков ВСУ пилотированию самолетов F-16 в штате Аризона и в Дании. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
«На данный момент продолжается обучение [украинских летчиков пилотированию] F-16 в Аризоне и Дании», — заявил Райдер в ходе брифинга, трансляция которого велась на официальных ресурсах Пентагона. Пресс-секретарь также отметил, что у него нет информации относительно возможности обучения украинских летчиков на территории Украины и участия американских подрядчиков в обслуживании переданных Киеву истребителей.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее выразил заинтересованность в расширении программы тренировок и обучения украинских пилотов и техников в США для работы с истребителями F-16. Как сообщает Bloomberg, Украина уже получила первую партию таких боевых машин, а к концу 2024 года ожидается увеличение их числа.
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