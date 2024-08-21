Житель ЯНАО спровоцировал экстренное торможение поезда «Москва — Екатеринбург»

Транспортные полицейские Екатеринбурга задержали 57-летнего жителя Лабытнанги (ЯНАО) за езду на подножке поезда. Из-за него проводник был вынужден сорвать стоп-кран, сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по УрФО.
"20 августа 2024 года около 16 часов в ЛО МВД России на станции "Екатеринбург-Пассажирский" поступило сообщение о том, что проводник пассажирского состава «Москва - Екатеринбург» сорвал стоп-кран для предотвращения травмирования одного из пассажиров, который проехал на подножке 13 вагона", - рассказали на официальной странице ведомства "ВКонтакте". Задержанный житель Лабытнанги направлялся в Екатеринбург и во время стоянки в Дружинино (Свердловская область) не услышал, что поезд отправляется, после чего зацепился за поручни и проехал на подножке десять метров.
"Увлеченный общением (по телефону — примечание URA.RU) гражданин, не услышал объявление об отправлении поезда. Когда состав начал движение путешественник зацепился за поручни и проехал на подножке вагона около 10 метров. Проводник вагона, заметив мужчину на подножке, сразу сорвал стоп-кран для предотвращения травмирования пассажира", - сообщили в транспортной полиции.
Вынужденная остановка поезда продлилась две минуты, пока пассажир зашел в поезд. В Екатеринбурге на мужчину составили административный протокол и оштрафовали на 2000 рублей.
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