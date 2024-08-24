Треть жителей Челябинска готовы потратить на свидание до 15 тысяч рублей

25 августа 2024 в 10:10 Размер текста - 17 +

Периодически ходят на свидания 46% из числа опрошенных респондентов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Треть жителей Челябинска готовы потратить на свидание от 5 до 15 тысяч рублей. А 21% челябинцев, напротив, вообще не хотят тратить ни рубля, чтобы подготовиться к свиданию. Об этом свидетельствуют данные опроса «Авито». «Опрос показал, что более 20% жителей Челябинска готовы потратить на подготовку к свиданию до 5 тысяч рублей, в то время как 33% готовы выделить на это мероприятие сумму от 5 до 15 тысяч рублей. При этом, 14% респондентов могут потратить до 30 тысяч рублей, а 12% готовы пойти на еще большие расходы. Однако, следует отметить, что 21% опрошенных вовсе ничего не хотят тратить свидание», — сообщили URA.RU в информационном центре «Авито». Одежда для первой встречи также варьируется среди горожан. Чаще всего мужчины выбирают casual стиль — предпочтение отдается джинсам в сочетании с джемпером. Женщины же чаще склоняются к романтическому стилю, выбирая легкие платья. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Треть жителей Челябинска готовы потратить на свидание от 5 до 15 тысяч рублей. А 21% челябинцев, напротив, вообще не хотят тратить ни рубля, чтобы подготовиться к свиданию. Об этом свидетельствуют данные опроса «Авито». «Опрос показал, что более 20% жителей Челябинска готовы потратить на подготовку к свиданию до 5 тысяч рублей, в то время как 33% готовы выделить на это мероприятие сумму от 5 до 15 тысяч рублей. При этом, 14% респондентов могут потратить до 30 тысяч рублей, а 12% готовы пойти на еще большие расходы. Однако, следует отметить, что 21% опрошенных вовсе ничего не хотят тратить свидание», — сообщили URA.RU в информационном центре «Авито». Одежда для первой встречи также варьируется среди горожан. Чаще всего мужчины выбирают casual стиль — предпочтение отдается джинсам в сочетании с джемпером. Женщины же чаще склоняются к романтическому стилю, выбирая легкие платья.