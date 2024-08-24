24 августа 2024
23 августа 2024

Треть жителей Челябинска готовы потратить на свидание до 15 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День пограничника. Курган, праздник, телефон, поздравление, гвоздики, свидание, мужчина, телефонный звонок, цветы, поздравление с 8марта
Периодически ходят на свидания 46% из числа опрошенных респондентов Фото:

Треть жителей Челябинска готовы потратить на свидание от 5 до 15 тысяч рублей. А 21% челябинцев, напротив, вообще не хотят тратить ни рубля, чтобы подготовиться к свиданию. Об этом свидетельствуют данные опроса «Авито».

«Опрос показал, что более 20% жителей Челябинска готовы потратить на подготовку к свиданию до 5 тысяч рублей, в то время как 33% готовы выделить на это мероприятие сумму от 5 до 15 тысяч рублей. При этом, 14% респондентов могут потратить до 30 тысяч рублей, а 12% готовы пойти на еще большие расходы. Однако, следует отметить, что 21% опрошенных вовсе ничего не хотят тратить свидание», — сообщили URA.RU в информационном центре «Авито».

Одежда для первой встречи также варьируется среди горожан. Чаще всего мужчины выбирают casual стиль — предпочтение отдается джинсам в сочетании с джемпером. Женщины же чаще склоняются к романтическому стилю, выбирая легкие платья.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Треть жителей Челябинска готовы потратить на свидание от 5 до 15 тысяч рублей. А 21% челябинцев, напротив, вообще не хотят тратить ни рубля, чтобы подготовиться к свиданию. Об этом свидетельствуют данные опроса «Авито». «Опрос показал, что более 20% жителей Челябинска готовы потратить на подготовку к свиданию до 5 тысяч рублей, в то время как 33% готовы выделить на это мероприятие сумму от 5 до 15 тысяч рублей. При этом, 14% респондентов могут потратить до 30 тысяч рублей, а 12% готовы пойти на еще большие расходы. Однако, следует отметить, что 21% опрошенных вовсе ничего не хотят тратить свидание», — сообщили URA.RU в информационном центре «Авито». Одежда для первой встречи также варьируется среди горожан. Чаще всего мужчины выбирают casual стиль — предпочтение отдается джинсам в сочетании с джемпером. Женщины же чаще склоняются к романтическому стилю, выбирая легкие платья.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...