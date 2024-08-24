Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов в компании других глав свердловских муниципалитетов принял участие в тобольском марафоне. А еще раньше градоначальники поучаствовали в заседании ассоциации «Города Урала». О том, как прошла рабочая поездка, URA.RU рассказал один из участников.
Вместе с Орловым, который сам родился в Тюмени и работал в Тобольске заместителем главы, туда отправились Владислав Пинаев (Нижний Тагил), Дмитрий Нисковских (Сысерть), Евгений Писцов (Березовский), Василий Сизиков (Серов). От администрации Екатеринбурга также были замглавы Дмитрий Ноженко, директор департамента экономики Алексей Прядеин, ио директора МКУ «Столица Урала» Татьяна Белик, директор Ассоциации «Екатеринбургская агломерация» Илья Бондарев. В первый день они приняли участие в заседании ассоциации городов Урала. На нем презентовались различные туристические проекты и прорабатывались стратегии развития туризма в округе.
Во второй день политики участвовали в забеге мэров. Он стал открытием «Тобольского марафона 2024» и стал первым таким мероприятием среди мэров городов. Помимо свердловских политиков пробежались главы из Тюменской, ХМАО и ЯНАО.
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