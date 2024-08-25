Минобороны показало работу штурмовиков Су-25 в Курской области. Видео

25 августа 2024 в 16:13 Размер текста - 17 +

Су-25 ударили по живой силе и технике ВСУ в приграничном районе Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Штурмовая авиация Воздушно-космических сил России на самолетах Су-25 нанесла удар по силам ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщило Министерство обороны РФ. «Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в telegram-канале. В публикацию также добавили видео работы экипажа. По информации Минобороны, после выполнения боевого задания экипажи Су-25 успешно вернулись на аэродром. В ходе операции были применены противоракетные маневры и тепловые ловушки. По данным разведки, все назначенные цели были точно поражены и уничтожены. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Штурмовая авиация Воздушно-космических сил России на самолетах Су-25 нанесла удар по силам ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщило Министерство обороны РФ. «Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в telegram-канале. В публикацию также добавили видео работы экипажа. По информации Минобороны, после выполнения боевого задания экипажи Су-25 успешно вернулись на аэродром. В ходе операции были применены противоракетные маневры и тепловые ловушки. По данным разведки, все назначенные цели были точно поражены и уничтожены.