Штурмовая авиация Воздушно-космических сил России на самолетах Су-25 нанесла удар по силам ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
«Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в telegram-канале. В публикацию также добавили видео работы экипажа.
По информации Минобороны, после выполнения боевого задания экипажи Су-25 успешно вернулись на аэродром. В ходе операции были применены противоракетные маневры и тепловые ловушки. По данным разведки, все назначенные цели были точно поражены и уничтожены.
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Штурмовая авиация Воздушно-космических сил России на самолетах Су-25 нанесла удар по силам ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщило Министерство обороны РФ. «Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в telegram-канале. В публикацию также добавили видео работы экипажа. По информации Минобороны, после выполнения боевого задания экипажи Су-25 успешно вернулись на аэродром. В ходе операции были применены противоракетные маневры и тепловые ловушки. По данным разведки, все назначенные цели были точно поражены и уничтожены.