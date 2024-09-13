FT: Шольца хотят лишить права переизбираться из-за низких рейтингов канцлера

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Олаф Шольц, канцлер, stock
У Олафа Шольца низкий рейтинг среди избирателей, пишет Financial Times Фото:

Низкие рейтинги канцлера Германии Олафа Шольца заставляют социал-демократическую партию рассмотреть вариант исключения его из списка кандидатов на национальных выборах в 2025 году. Об этом пишет газета Financial Times.

«Некоторые представители Социал-демократической партии Шольца (СДПГ) уже в частном порядке предлагают исключить его из списка кандидатов на национальных выборах в следующем году и заменить его более популярным политиком — например, министром обороны Борисом Писториусом или Анке Рехлингер, премьер-министром Саар и бывшей толкательницей ядра», — пишет газета.

Социал-демократы задумались о таком решении, когда с выборов в США снялся нынешний американский лидер Джо Байден. «Может ли это стать для нас прецедентом», — цитирует газета одного из депутатов.

Шольц, по мнению политиков, неспособен видеть проблемы в стране, избиратели устранили доверие к правительству. В частности, канцлер не может решить проблемы нелегальной миграции и стагнации экономики, считают в Бундестаге.

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Низкие рейтинги канцлера Германии Олафа Шольца заставляют социал-демократическую партию рассмотреть вариант исключения его из списка кандидатов на национальных выборах в 2025 году. Об этом пишет газета Financial Times. «Некоторые представители Социал-демократической партии Шольца (СДПГ) уже в частном порядке предлагают исключить его из списка кандидатов на национальных выборах в следующем году и заменить его более популярным политиком — например, министром обороны Борисом Писториусом или Анке Рехлингер, премьер-министром Саар и бывшей толкательницей ядра», — пишет газета. Социал-демократы задумались о таком решении, когда с выборов в США снялся нынешний американский лидер Джо Байден. «Может ли это стать для нас прецедентом», — цитирует газета одного из депутатов. Шольц, по мнению политиков, неспособен видеть проблемы в стране, избиратели устранили доверие к правительству. В частности, канцлер не может решить проблемы нелегальной миграции и стагнации экономики, считают в Бундестаге.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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