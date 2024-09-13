FT: Шольца хотят лишить права переизбираться из-за низких рейтингов канцлера

13 сентября 2024 в 12:23 Размер текста - 17 +

У Олафа Шольца низкий рейтинг среди избирателей, пишет Financial Times Фото: Официальный сайт президента Украины Низкие рейтинги канцлера Германии Олафа Шольца заставляют социал-демократическую партию рассмотреть вариант исключения его из списка кандидатов на национальных выборах в 2025 году. Об этом пишет газета Financial Times. «Некоторые представители Социал-демократической партии Шольца (СДПГ) уже в частном порядке предлагают исключить его из списка кандидатов на национальных выборах в следующем году и заменить его более популярным политиком — например, министром обороны Борисом Писториусом или Анке Рехлингер, премьер-министром Саар и бывшей толкательницей ядра», — пишет газета . Социал-демократы задумались о таком решении, когда с выборов в США снялся нынешний американский лидер Джо Байден. «Может ли это стать для нас прецедентом», — цитирует газета одного из депутатов. Шольц, по мнению политиков, неспособен видеть проблемы в стране, избиратели устранили доверие к правительству. В частности, канцлер не может решить проблемы нелегальной миграции и стагнации экономики, считают в Бундестаге. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Низкие рейтинги канцлера Германии Олафа Шольца заставляют социал-демократическую партию рассмотреть вариант исключения его из списка кандидатов на национальных выборах в 2025 году. Об этом пишет газета Financial Times. «Некоторые представители Социал-демократической партии Шольца (СДПГ) уже в частном порядке предлагают исключить его из списка кандидатов на национальных выборах в следующем году и заменить его более популярным политиком — например, министром обороны Борисом Писториусом или Анке Рехлингер, премьер-министром Саар и бывшей толкательницей ядра», — пишет газета. Социал-демократы задумались о таком решении, когда с выборов в США снялся нынешний американский лидер Джо Байден. «Может ли это стать для нас прецедентом», — цитирует газета одного из депутатов. Шольц, по мнению политиков, неспособен видеть проблемы в стране, избиратели устранили доверие к правительству. В частности, канцлер не может решить проблемы нелегальной миграции и стагнации экономики, считают в Бундестаге.