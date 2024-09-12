С Донбасса не прекращается поток раненых солдат ВСУ: карта СВО 12 сентября

Поток раненых бойцов ВСУ с передовой в ДНР практически не прекращается. В украинских больницах не хватает мест для размещения пациентов. ВС РФ взяли населенный пункт Макеевка (ЛНР) под полный огневой контроль. Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU.
С Донбасса не прекращается поток раненых солдат ВСУ
Поток раненых бойцов ВСУ с передовой в ДНР практически не прекращается. В украинских больницах не хватает мест для размещения пациентов.
«Большинство городов на востоке Украины сталкиваются с огромными проблемами в попытке найти достаточно больничных коек, чтобы разместить раненых с передовой, поступающих почти непрекращающимся потоком», — сообщил CNN. На телеканале подчеркнули, что среди раненых украинских военнослужащих преобладают усталость и низкий моральный дух.
ВС РФ взяли Макеевку под полный огневой контроль
Российская армия взяла населенный пункт Макеевка (ЛНР) под полный огневой контроль. Они улучшили свое тактическое положение в этом населенном пункте и взяли под контроль позиции украинских боевиков.
Беспилотники ВСУ сбиты в небе над четырьмя регионами России
Силы ПВО РФ за ночь уничтожили пять беспилотников ВСУ. Над Белгородской и Курской областями было сбито по два БПЛА, над Брянской — один.
Также днем были сбиты три дрона над Мурманской областью, прилетевшие со стороны Архангельской области и направлявшиеся в сторону аэродрома «Оленья». Предположительно, эти БПЛА были запущены с самолета-разведчика шведских ВВС, замеченного у северных границ России.
Зеленский разработал «вероятные цели» ударов дальнобойными ракетами по РФ
Лидер Украины Владимир Зеленский передал госсекретарю США Энтони Блинкену план Киева по использованию дальнобойных ракет для ударов по территории России и «список вероятных целей». Подчеркивается, что никаких решений относительно использования американских ракет большой дальности против России не было принято.
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