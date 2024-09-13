Стали известны личности британских шпионов в посольстве в Москве

ФСБ: британские дипломаты сотрудничали с иноагентами

13 сентября 2024 в 10:56 Размер текста - 17 +

Сотрудник ФСБ России назвал имена шести сотрудников британского посольства в Москве, обвиненных в ведении подрывной деятельности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU ФСБ России в эфире федерального телеканала назвала имена шести сотрудников британского посольства в Москве, которых обвиняют в шпионаже. Среди них Джессика Дейвенпорт, Грейс Элвин, Эндрю Дафт Каллум, Кетрин Макдоннал, Томас Джон Хиксон и Блейк Паттел. «Намеки о необходимости прекратить данную практику (осуществление разведдеятельности в РФ) англичане не воспринимают, поэтому мы решили для начала выслать этих шестерых», — уточнил сотрудник спецслужбы в эфире телеканала «Россия-24». По его словам, британские дипломаты, на несколько часов уезжали в соседние города и меняли транспорт, чтобы запутать спецслужбы. Они сотрудничали с иноагентами, НКО-иноагентами (Некоммерческая организация, выполняющая функции иностранного агента — прим. URA.RU), инициировали поставки вооружения на Украину, начав свою деятельность еще в 2014 году. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила обвинения ФСБ в адрес сотрудников британского посольства в Москве, назвав их действия подрывными и нарушающими Венские конвенции. По ее мнению, действия британских дипломатов были направлены на нанесение ущерба российскому народу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ФСБ России в эфире федерального телеканала назвала имена шести сотрудников британского посольства в Москве, которых обвиняют в шпионаже. Среди них Джессика Дейвенпорт, Грейс Элвин, Эндрю Дафт Каллум, Кетрин Макдоннал, Томас Джон Хиксон и Блейк Паттел. «Намеки о необходимости прекратить данную практику (осуществление разведдеятельности в РФ) англичане не воспринимают, поэтому мы решили для начала выслать этих шестерых», — уточнил сотрудник спецслужбы в эфире телеканала «Россия-24». По его словам, британские дипломаты, на несколько часов уезжали в соседние города и меняли транспорт, чтобы запутать спецслужбы. Они сотрудничали с иноагентами, НКО-иноагентами (Некоммерческая организация, выполняющая функции иностранного агента — прим. URA.RU), инициировали поставки вооружения на Украину, начав свою деятельность еще в 2014 году. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила обвинения ФСБ в адрес сотрудников британского посольства в Москве, назвав их действия подрывными и нарушающими Венские конвенции. По ее мнению, действия британских дипломатов были направлены на нанесение ущерба российскому народу.