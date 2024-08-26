Мэрия Копейска отбилась от претензий «Сбербанка» на 23 миллиона рублей

Арбитражный суд Челябинской области отказал «Сбербанку» в иске о взыскании со структуры мэрии Копейска 23 миллионов 733 тысяч рублей. Решение размещено в картотеке арбитражного суда региона.
«Сбербанк России» обратился в арбитражный суд с исковым заявлением к муниципальному учреждению Копейского городского округа «Управление строительства» о признании допсоглашения, заключенного между ООО «Строительное транспортное предприятие Союз» и «Управлением строительства» ничтожной сделкой, взыскании задолженности по банковской гарантии в размере 23 733 881 рублей 23 копеек. В удовлетворении исковых требований отказать в полном объеме», — говорится в решении суда.
Суть требований банка в том, что при строительстве детского сада по улице Грибоедова в Копейске было заключено допсоглашение между подрядчиком ООО «Стройтранссоюз» и заказчиком — мэрией Копейска. Это произошло из-за роста цен на стройматериалы. Кроме того, увеличилась сумма, которую можно было оплатить авансом. Однако параллельно с ходом реализации контракта «Стройтранссоюз» вошел в процедуру банкротства и не вернул банку средства из суммы банковской гарантии.
При этом такой вид платежа, как банковская гарантия, не является поводом для того, чтобы войти в реестр кредиторов. Соответственно, «Сбербанк» обратился в суд, чтобы взыскать убытки с заказчика, однако суд не нашел оснований для удовлетворения исковых требований. URA.RU направило запрос в пресс-службу «Сбербанка», ответ ожидается.
Компания «Стройтранссоюз» из-за удорожания сумм по контрактам неоднократно судилась и с заказчиком объектов — «Управлением строительства». Кроме того, один из руководителей компании Михаил Азаматов осужден за мошенничество при строительстве биатлонного комплекса имени Ишмуратовой в Златоусте и олимпийского центра шорт-трека в Челябинске.
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