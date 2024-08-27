Получил кувалду, запретил самокаты и встретился с Путиным: как Пермь год жила при новом мэре

Главу Перми Соснина ждет экзамен в 2025 году

28 августа 2024 в 10:00 Размер текста - 17 +

Соснин (справа) не боится жестких мер и является членом команды губернатора (слева) Фото: Сергей Русанов © URA.RU 28 августа исполняется год, как бывший Эдуард Соснин вступил в должность мэра Перми. Отношение к нему в политэлитах неоднозначное. Одни говорят, что он не боится громких решений и благодарят за избавление Перми от электросамокатов. За нашим опытом в этом направлении следили все регионы. Другие переживают, что с приходом Соснина краевая столица перестала быть политическим центром и превратилась в «министерство по делам Перми». Какие вызовы ждут Соснина в следующие два года — в материале URA.RU. Кувалда или молот Эдуард Соснин воплотил несколько жестких решений Фото: Сергей Русанов © URA.RU Церемония инаугурации Эдуарда Соснина запомнилась ярким моментом. Поздравляя Соснина со вступлением в должность, губернатор Дмитрий Махонин подарил ему молот, визуально очень напоминающий кувалду ЧВК «Вагнер». И сопроводил это комментарием: «чтобы дурь чиновничью из головы выбивать и будущее Перми ковать». Кувалду Эдуард Соснин хранит в своем кабинете в неприметном уголке. Он отмечает, что угрожать ей подчиненным не собирается, у него другие методы. Собеседники в окружении Соснина называют его чутким руководителем. «Если у кого-то бывают сложные ситуации, в том числе, личные, он всегда поддерживает», — говорят источники. В работе за год он показал себя человеком, который очень трепетно относится к выполнению поставленных задач. В том числе, и от подчиненных. Но всегда готов помогать, если найти решение не получается. Хотя иногда эта поддержка кажется излишне панибратской, добавляет другой инсайдер. Подаренная команда и оцепление силовиков Сформировать команду Соснину (в центре) помогли на Куйбышева, 14 Фото: Сергей Русанов © URA.RU Первое время Соснин с недоверием относился к некоторым своим заместителям. Дело в том, что команду ему сформировали при активном участии краевых властей. Полностью «его» человеком является только Яна Фурман (финансы и планирование). Первый зам Ольга Андрианова (развитие территории), недолго занимавшая пост и. о. главы города, считается своеобразным цензором, поставленным краем. Она якобы внимательно смотрит за работой администрации Перми и держит в курсе кураторов с Куйбышева, 14. Екатерину Мальцеву (социальная сфера), бывшего замминистра тербезопасности, и Сергея Трошкова (связи с общественностью) также делегировала администрация губернатора. На том, чтобы в команде Соснина остался Дмитрий Галиханов (городское хозяйство), настоял вице-премьер Андрей Алякринский. Андрей Туров и Игорь Субботин достались в наследство от бывшего мэра Алексея Демкина. В наследство же от предыдущего главы Соснину достался и любитель странных шапок, руководитель аппарата Александр Молоковских. Но за время работы он стал самым близким соратником нового мэра, к которому тот безусловно прислушивается. За год Соснин поменял почти всех глав районов. Но опять же все кадровые решения принимались на Куйбышева, 14. Источники URA.RU рассказывают, что со многими новыми главами районов Соснина знакомили уже постфактум. Из четырех новых глав районов трое — выходцы из силовых структур. Сам Соснин объяснял этот тренд тем, что силовики четко следуют букве закона, а это должно быть основное качество руководителя района. Любовь к командировкам и общение с Путиным Владимир Путин общался с лучшими выпускниками «Школы губернаторов» в режиме ВКС Скриншот эфира телеканала «Россия-24» В упрек Соснину ставят любовь к командировкам. С первых дней управления городом выяснилось, что глава часто выезжает за пределы региона по рабочим вопросам. Свою роль в отъездах главы сыграло и обучение в «Школе губернаторов». Однако в конечном счете эти командировки и учеба сыграли на руку карьере Соснина. Он стал единственным пермским мэром, который лично пообщался с президентом Владимиром Путиным. После окончания учебы он рассказывал главе государства о своих впечатлениях и о промышленном потенциале Перми. И получил от него комплимент, что предприниматель (а Соснин остановился на том, что ранее занимался бизнесом) — это звучит гордо. Сильные и слабые стороны мэра Соснин (слева) осуществил давнюю мечту теневого мэра Плотникова (в центре) стать почетным гражданином Перми Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Источники URA.RU к сильным сторонам мэра Перми относят хорошую речь, способность выстраивать межличностные отношения, открытость к чужому мнению при решении проблем и умение просчитывать риски, но, правда, лично для себя. Однако ему не хватает навыков работы в системе муниципальной власти и опыта управления большим коллективом чиновников. Также в упрек Соснину ставят недостаток знаний по бюджетному процессу и в целом нормотворческой базы в Перми. А в качестве пожелания инсайдеры советуют главе Перми меньше внимания обращать на критику в своей адрес, ибо мнения могут быть разными, а если он уверен в выбранном курсе, то и нечего разбрасываться. Эдуарду Соснину необходимо сформировать образ мэра, который «всерьез и надолго». Пока же, говорят инсайдеры, из его поведения кажется, что он воспринимает должность главы города как промежуточный этап своей карьеры. Часть корабля, часть команды Эдуард Соснин умеет выстраивать коммуникацию Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Для Дмитрия Махонина Соснин — идеальный глава города, говорит другой источник. Он никогда не задает вопросов и четко следует указаниям. Такая ситуация устраивает и Дмитрия Махонина, и Эдуарда Соснина. Собственно выстраивание единой вертикали власти характерно всей стране. «В каких-то субъектах Федерации, как у нас, это происходит с максимальным встраиванием города в край, где-то с меньшим. Но тенденция совершенно очевидна. Таковы правила игры. Эдуард Соснин готов по этим правилам играть, поэтому пока губернатором Пермского края является Дмитрий Махонин его нахождению на посту мэра краевого центра ничего не угрожает», — отмечает инсайдер. Эдуард Соснин нарочито позиционирует себя как человека команды губернатора, считает политтехнолог Алексей Чусовитин. «В его образе это для меня доминирующее. Он ищет способы согласовать интересы, найти компромиссы. Своего мнения я у него не увидел», — говорит он. И добавляет, что в перспективе в качестве упрека Соснину будут предъявлять, что при нем город лишился субъектности. Пермь перестала быть центром влияния, с которым как минимум надо посоветоваться по тому или иному важному вопросу. Сейчас город только выполняет приказы и является громоотводом. Мэр сейчас часто берет на себя эту роль, забирая гнев по поводу того или иного непопулярного решения (запрет парковок электросамокатов в центре, история с судами вокруг Парка Горького), принятого на краевом уровне, на себя. Определяющим для Эдуарда Соснина станут 2025 и 2026 годы, добавляет Алексей Чусовитин. В 2025 году пройдут выборы губернатора Пермского края, в 2026 году — выборы в Госдуму, заксобрание и гордуму Перми. И тут многое будет зависеть от того, доверят ли Соснину сформировать собственную думу. Если доверят, то у него может появиться иллюзия влияния на политические процессы. И тогда могут возникнуть трения с губернатором, считает Чусовитин. Вне политики Соснин добился цели по увеличению бюджета, которую ставил перед собой на конкурсе по отбору мэра Фото: Сергей Русанов © URA.RU Эдуард Соснин, заступая на пост мэра, своей главной задачей ставил наполнение бюджета Перми. И справляется с этой целью: за восемь месяцев 2024 года казна дополнительно получила 4,4 млрд рублей, в том числе, за счет увеличения собственных доходов (3,5 млрд рублей). Все эти деньги уходят на социальную сферу и городское хозяйство, говорит еще один собеседник URA.RU в политэлитах. Строятся новые школы, увеличены расходы на содержание и ремонт дорог, а также на мероприятия по расселению аварийного фонда, продолжаются работы по архитектурной подсветке. «Жителям Перми все равно, кто занимает пост мэра. А с назначением Соснина исчезли политические конфликты между краевым и городским уровнями власти, которые были, например, у Дмитрия Махонина и Алексея Демкина. А такие истории всегда тормозят развитие. Совместная работа на благо Перми — это всегда эффективнее, чем политические игры», — заключает инсайдер в политэлитах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

28 августа исполняется год, как бывший Эдуард Соснин вступил в должность мэра Перми. Отношение к нему в политэлитах неоднозначное. Одни говорят, что он не боится громких решений и благодарят за избавление Перми от электросамокатов. За нашим опытом в этом направлении следили все регионы. Другие переживают, что с приходом Соснина краевая столица перестала быть политическим центром и превратилась в «министерство по делам Перми». Какие вызовы ждут Соснина в следующие два года — в материале URA.RU. Кувалда или молот Церемония инаугурации Эдуарда Соснина запомнилась ярким моментом. Поздравляя Соснина со вступлением в должность, губернатор Дмитрий Махонин подарил ему молот, визуально очень напоминающий кувалду ЧВК «Вагнер». И сопроводил это комментарием: «чтобы дурь чиновничью из головы выбивать и будущее Перми ковать». Кувалду Эдуард Соснин хранит в своем кабинете в неприметном уголке. Он отмечает, что угрожать ей подчиненным не собирается, у него другие методы. Собеседники в окружении Соснина называют его чутким руководителем. «Если у кого-то бывают сложные ситуации, в том числе, личные, он всегда поддерживает», — говорят источники. В работе за год он показал себя человеком, который очень трепетно относится к выполнению поставленных задач. В том числе, и от подчиненных. Но всегда готов помогать, если найти решение не получается. Хотя иногда эта поддержка кажется излишне панибратской, добавляет другой инсайдер. Подаренная команда и оцепление силовиков Первое время Соснин с недоверием относился к некоторым своим заместителям. Дело в том, что команду ему сформировали при активном участии краевых властей. Полностью «его» человеком является только Яна Фурман (финансы и планирование). Первый зам Ольга Андрианова (развитие территории), недолго занимавшая пост и. о. главы города, считается своеобразным цензором, поставленным краем. Она якобы внимательно смотрит за работой администрации Перми и держит в курсе кураторов с Куйбышева, 14. Екатерину Мальцеву (социальная сфера), бывшего замминистра тербезопасности, и Сергея Трошкова (связи с общественностью) также делегировала администрация губернатора. На том, чтобы в команде Соснина остался Дмитрий Галиханов (городское хозяйство), настоял вице-премьер Андрей Алякринский. Андрей Туров и Игорь Субботин достались в наследство от бывшего мэра Алексея Демкина. В наследство же от предыдущего главы Соснину достался и любитель странных шапок, руководитель аппарата Александр Молоковских. Но за время работы он стал самым близким соратником нового мэра, к которому тот безусловно прислушивается. За год Соснин поменял почти всех глав районов. Но опять же все кадровые решения принимались на Куйбышева, 14. Источники URA.RU рассказывают, что со многими новыми главами районов Соснина знакомили уже постфактум. Из четырех новых глав районов трое — выходцы из силовых структур. Сам Соснин объяснял этот тренд тем, что силовики четко следуют букве закона, а это должно быть основное качество руководителя района. Любовь к командировкам и общение с Путиным В упрек Соснину ставят любовь к командировкам. С первых дней управления городом выяснилось, что глава часто выезжает за пределы региона по рабочим вопросам. Свою роль в отъездах главы сыграло и обучение в «Школе губернаторов». Однако в конечном счете эти командировки и учеба сыграли на руку карьере Соснина. Он стал единственным пермским мэром, который лично пообщался с президентом Владимиром Путиным. После окончания учебы он рассказывал главе государства о своих впечатлениях и о промышленном потенциале Перми. И получил от него комплимент, что предприниматель (а Соснин остановился на том, что ранее занимался бизнесом) — это звучит гордо. Сильные и слабые стороны мэра Источники URA.RU к сильным сторонам мэра Перми относят хорошую речь, способность выстраивать межличностные отношения, открытость к чужому мнению при решении проблем и умение просчитывать риски, но, правда, лично для себя. Однако ему не хватает навыков работы в системе муниципальной власти и опыта управления большим коллективом чиновников. Также в упрек Соснину ставят недостаток знаний по бюджетному процессу и в целом нормотворческой базы в Перми. А в качестве пожелания инсайдеры советуют главе Перми меньше внимания обращать на критику в своей адрес, ибо мнения могут быть разными, а если он уверен в выбранном курсе, то и нечего разбрасываться. Часть корабля, часть команды Для Дмитрия Махонина Соснин — идеальный глава города, говорит другой источник. Он никогда не задает вопросов и четко следует указаниям. Такая ситуация устраивает и Дмитрия Махонина, и Эдуарда Соснина. Собственно выстраивание единой вертикали власти характерно всей стране. «В каких-то субъектах Федерации, как у нас, это происходит с максимальным встраиванием города в край, где-то с меньшим. Но тенденция совершенно очевидна. Таковы правила игры. Эдуард Соснин готов по этим правилам играть, поэтому пока губернатором Пермского края является Дмитрий Махонин его нахождению на посту мэра краевого центра ничего не угрожает», — отмечает инсайдер. Эдуард Соснин нарочито позиционирует себя как человека команды губернатора, считает политтехнолог Алексей Чусовитин. «В его образе это для меня доминирующее. Он ищет способы согласовать интересы, найти компромиссы. Своего мнения я у него не увидел», — говорит он. И добавляет, что в перспективе в качестве упрека Соснину будут предъявлять, что при нем город лишился субъектности. Пермь перестала быть центром влияния, с которым как минимум надо посоветоваться по тому или иному важному вопросу. Сейчас город только выполняет приказы и является громоотводом. Мэр сейчас часто берет на себя эту роль, забирая гнев по поводу того или иного непопулярного решения (запрет парковок электросамокатов в центре, история с судами вокруг Парка Горького), принятого на краевом уровне, на себя. Вне политики Эдуард Соснин, заступая на пост мэра, своей главной задачей ставил наполнение бюджета Перми. И справляется с этой целью: за восемь месяцев 2024 года казна дополнительно получила 4,4 млрд рублей, в том числе, за счет увеличения собственных доходов (3,5 млрд рублей). Все эти деньги уходят на социальную сферу и городское хозяйство, говорит еще один собеседник URA.RU в политэлитах. Строятся новые школы, увеличены расходы на содержание и ремонт дорог, а также на мероприятия по расселению аварийного фонда, продолжаются работы по архитектурной подсветке. «Жителям Перми все равно, кто занимает пост мэра. А с назначением Соснина исчезли политические конфликты между краевым и городским уровнями власти, которые были, например, у Дмитрия Махонина и Алексея Демкина. А такие истории всегда тормозят развитие. Совместная работа на благо Перми — это всегда эффективнее, чем политические игры», — заключает инсайдер в политэлитах.