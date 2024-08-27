В Копейске Челябинской области 31 августа отметят День города совместно с Днем шахтера. Поздравить город с праздниками приедут звезда российской эстрады — певица Слава и диджей Алексей Ромэо, сообщили 28 августа в пресс-службе мэрии Копейска.
«31 августа в Копейске пройдут культурно-массовые и спортивные мероприятия, посвященные Дню города и Дню шахтера. На площади трудовой Славы в 20:40 начнется концерт певицы Славы. Продолжит вечерний концерт спецгость праздника DJ Alexey Romeo», — сообщили в пресс службе. В 22:00 программа подойдет к своему завершению.
Торжественные мероприятия стартуют 31 августа в 11:30 с детской эстафеты «Гномики». Далее состоятся семейные соревнования и чемпионат по бегу. Днем горожанам покажут мотофристайл-шоу. С 14:00 до 20:40 на сценах будут выступать детские коллективы, оркестр «Малахит» и челябинский хор. Свою программу продемонстрирует радио «Интерволна».
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