27 августа 2024

В центре Копейска на День города выступит певица Слава. Афиша

© Служба новостей «URA.RU»
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На главной площади Копейска певица Слава выступит в 20:40
На главной площади Копейска певица Слава выступит в 20:40 Фото:

В Копейске Челябинской области 31 августа отметят День города совместно с Днем шахтера. Поздравить город с праздниками приедут звезда российской эстрады — певица Слава и диджей Алексей Ромэо, сообщили 28 августа в пресс-службе мэрии Копейска.

«31 августа в Копейске пройдут культурно-массовые и спортивные мероприятия, посвященные Дню города и Дню шахтера. На площади трудовой Славы в 20:40 начнется концерт певицы Славы. Продолжит вечерний концерт спецгость праздника DJ Alexey Romeo», — сообщили в пресс службе. В 22:00 программа подойдет к своему завершению.

Торжественные мероприятия стартуют 31 августа в 11:30 с детской эстафеты «Гномики». Далее состоятся семейные соревнования и чемпионат по бегу. Днем горожанам покажут мотофристайл-шоу. С 14:00 до 20:40 на сценах будут выступать детские коллективы, оркестр «Малахит» и челябинский хор. Свою программу продемонстрирует радио «Интерволна».

Концерт Славы состоится под конец праздничной программы
Концерт Славы состоится под конец праздничной программы
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В Копейске Челябинской области 31 августа отметят День города совместно с Днем шахтера. Поздравить город с праздниками приедут звезда российской эстрады — певица Слава и диджей Алексей Ромэо, сообщили 28 августа в пресс-службе мэрии Копейска. «31 августа в Копейске пройдут культурно-массовые и спортивные мероприятия, посвященные Дню города и Дню шахтера. На площади трудовой Славы в 20:40 начнется концерт певицы Славы. Продолжит вечерний концерт спецгость праздника DJ Alexey Romeo», — сообщили в пресс службе. В 22:00 программа подойдет к своему завершению. Торжественные мероприятия стартуют 31 августа в 11:30 с детской эстафеты «Гномики». Далее состоятся семейные соревнования и чемпионат по бегу. Днем горожанам покажут мотофристайл-шоу. С 14:00 до 20:40 на сценах будут выступать детские коллективы, оркестр «Малахит» и челябинский хор. Свою программу продемонстрирует радио «Интерволна».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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