Пять новых фигурантов появилось в деле о теракте в «Крокусе»

В деле о теракте в «Крокус Сити Холле» появились пять новых фигурантов. Им продлили арест до декабря. Об этом сообщает объединенная пресс-служба московских судов.
«Московская судебная пресс-служба сообщила о пяти новых фигурантах дела о теракте в „Крокусе“. <…> Речь о неких Гадоеве Ш. Н, Исмоилове З.А, Солиевых М.А и У.А и Хамидове Х.А», — передает РИА Новости, ссылаясь на судебную пресс-службу.
Теракт в «Крокусе» произошел в марте этого года. Тогда четверо вооруженных мужчин ворвались в помещение концертного зала и открыли пальбу по посетителям, а также подожгли помещение. В тот день погибли 145 человек. По делу о теракте проходит 20 обвиняемых, 18 из которых арестованы. Оставшиеся — под подпиской о невыезде. Исполнителям теракта недавно вменили участие в террористической организации.
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