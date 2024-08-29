Пять новых фигурантов появилось в деле о теракте в «Крокусе»

29 августа 2024 в 12:59 Размер текста - 17 +

В деле о теракте в «Крокус Сити Холле» — пять новых фигурантов, передает суд Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Новость по теме Названы детали биографии новых арестованных по делу о теракте в «Крокусе». Фото, видео В деле о теракте в «Крокус Сити Холле» появились пять новых фигурантов. Им продлили арест до декабря. Об этом сообщает объединенная пресс-служба московских судов. «Московская судебная пресс-служба сообщила о пяти новых фигурантах дела о теракте в „Крокусе“. <…> Речь о неких Гадоеве Ш. Н, Исмоилове З.А, Солиевых М.А и У.А и Хамидове Х.А», — передает РИА Новости, ссылаясь на судебную пресс-службу. Теракт в «Крокусе» произошел в марте этого года. Тогда четверо вооруженных мужчин ворвались в помещение концертного зала и открыли пальбу по посетителям, а также подожгли помещение. В тот день погибли 145 человек. По делу о теракте проходит 20 обвиняемых, 18 из которых арестованы. Оставшиеся — под подпиской о невыезде. Исполнителям теракта недавно вменили участие в террористической организации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В деле о теракте в «Крокус Сити Холле» появились пять новых фигурантов. Им продлили арест до декабря. Об этом сообщает объединенная пресс-служба московских судов. «Московская судебная пресс-служба сообщила о пяти новых фигурантах дела о теракте в „Крокусе“. <…> Речь о неких Гадоеве Ш. Н, Исмоилове З.А, Солиевых М.А и У.А и Хамидове Х.А», — передает РИА Новости, ссылаясь на судебную пресс-службу. Теракт в «Крокусе» произошел в марте этого года. Тогда четверо вооруженных мужчин ворвались в помещение концертного зала и открыли пальбу по посетителям, а также подожгли помещение. В тот день погибли 145 человек. По делу о теракте проходит 20 обвиняемых, 18 из которых арестованы. Оставшиеся — под подпиской о невыезде. Исполнителям теракта недавно вменили участие в террористической организации.