Пять новых фигурантов появилось в деле о теракте в «Крокусе»

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Обстановка у Крокус Сити Холла. 27 марта 2024. Москва, крокус сити холл
В деле о теракте в «Крокус Сити Холле» — пять новых фигурантов, передает суд Фото:
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Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»
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Названы детали биографии новых арестованных по делу о теракте в «Крокусе». Фото, видео

В деле о теракте в «Крокус Сити Холле» появились пять новых фигурантов. Им продлили арест до декабря. Об этом сообщает объединенная пресс-служба московских судов.

«Московская судебная пресс-служба сообщила о пяти новых фигурантах дела о теракте в „Крокусе“. <…> Речь о неких Гадоеве Ш. Н, Исмоилове З.А, Солиевых М.А и У.А и Хамидове Х.А», — передает РИА Новости, ссылаясь на судебную пресс-службу.

Теракт в «Крокусе» произошел в марте этого года. Тогда четверо вооруженных мужчин ворвались в помещение концертного зала и открыли пальбу по посетителям, а также подожгли помещение. В тот день погибли 145 человек. По делу о теракте проходит 20 обвиняемых, 18 из которых арестованы. Оставшиеся — под подпиской о невыезде. Исполнителям теракта недавно вменили участие в террористической организации.

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В деле о теракте в «Крокус Сити Холле» появились пять новых фигурантов. Им продлили арест до декабря. Об этом сообщает объединенная пресс-служба московских судов. «Московская судебная пресс-служба сообщила о пяти новых фигурантах дела о теракте в „Крокусе“. <…> Речь о неких Гадоеве Ш. Н, Исмоилове З.А, Солиевых М.А и У.А и Хамидове Х.А», — передает РИА Новости, ссылаясь на судебную пресс-службу. Теракт в «Крокусе» произошел в марте этого года. Тогда четверо вооруженных мужчин ворвались в помещение концертного зала и открыли пальбу по посетителям, а также подожгли помещение. В тот день погибли 145 человек. По делу о теракте проходит 20 обвиняемых, 18 из которых арестованы. Оставшиеся — под подпиской о невыезде. Исполнителям теракта недавно вменили участие в террористической организации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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