Мишустин назначил нового руководителя Росжелдора

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Визит Михаила Мишустина на Всероссийский форум развития малых городов и исторических поселений. 26 августа 2024. Калуга, мишустин михаил
Мишустин снял Дружинина с должности руководителя Росжелдора по его просьбе Фото:

Премьер-министр Михаил Мишустин снял с должности руководителя Росжелдора Алексея Дружинина по его просьбе. Согласно распоряжению правительства России, на пост назначен Александр Сахаров.

«Назначить Сахарова Александра Геннадьевича руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта», — говорится в распоряжении правительства. Отмечается, что Алексей Дружинин был освобожден с этой должности по собственной просьбе.

Александр Сахаров родился в 1979 году в Петропавловске, Республика Казахстан. Он получил два высших образования в Уральском государственном университете путей сообщения, став инженером путей сообщения и экономистом-менеджером в 2001 и 2002 годах соответственно. С 2021 года Сахаров вступил на должность заместителя начальника департамента управления бизнес-блоком «Железнодорожные перевозки и инфраструктура» в ОАО «РЖД».

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Премьер-министр Михаил Мишустин снял с должности руководителя Росжелдора Алексея Дружинина по его просьбе. Согласно распоряжению правительства России, на пост назначен Александр Сахаров. «Назначить Сахарова Александра Геннадьевича руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта», — говорится в распоряжении правительства. Отмечается, что Алексей Дружинин был освобожден с этой должности по собственной просьбе. Александр Сахаров родился в 1979 году в Петропавловске, Республика Казахстан. Он получил два высших образования в Уральском государственном университете путей сообщения, став инженером путей сообщения и экономистом-менеджером в 2001 и 2002 годах соответственно. С 2021 года Сахаров вступил на должность заместителя начальника департамента управления бизнес-блоком «Железнодорожные перевозки и инфраструктура» в ОАО «РЖД».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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