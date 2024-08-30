Политика Мишустин назначил нового руководителя Росжелдора 30 августа 2024 в 14:09 Размер текста - 17 + Мишустин снял Дружинина с должности руководителя Росжелдора по его просьбе Фото: Роман Наумов © URA.RU Премьер-министр Михаил Мишустин снял с должности руководителя Росжелдора Алексея Дружинина по его просьбе. Согласно распоряжению правительства России, на пост назначен Александр Сахаров. «Назначить Сахарова Александра Геннадьевича руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта», — говорится в распоряжении правительства. Отмечается, что Алексей Дружинин был освобожден с этой должности по собственной просьбе. Александр Сахаров родился в 1979 году в Петропавловске, Республика Казахстан. Он получил два высших образования в Уральском государственном университете путей сообщения, став инженером путей сообщения и экономистом-менеджером в 2001 и 2002 годах соответственно. С 2021 года Сахаров вступил на должность заместителя начальника департамента управления бизнес-блоком «Железнодорожные перевозки и инфраструктура» в ОАО «РЖД». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Премьер-министр Михаил Мишустин снял с должности руководителя Росжелдора Алексея Дружинина по его просьбе. Согласно распоряжению правительства России, на пост назначен Александр Сахаров. «Назначить Сахарова Александра Геннадьевича руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта», — говорится в распоряжении правительства. Отмечается, что Алексей Дружинин был освобожден с этой должности по собственной просьбе. Александр Сахаров родился в 1979 году в Петропавловске, Республика Казахстан. Он получил два высших образования в Уральском государственном университете путей сообщения, став инженером путей сообщения и экономистом-менеджером в 2001 и 2002 годах соответственно. С 2021 года Сахаров вступил на должность заместителя начальника департамента управления бизнес-блоком «Железнодорожные перевозки и инфраструктура» в ОАО «РЖД». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям