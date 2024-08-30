Мишустин назначил нового руководителя Росжелдора

Премьер-министр Михаил Мишустин снял с должности руководителя Росжелдора Алексея Дружинина по его просьбе. Согласно распоряжению правительства России, на пост назначен Александр Сахаров.
«Назначить Сахарова Александра Геннадьевича руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта», — говорится в распоряжении правительства. Отмечается, что Алексей Дружинин был освобожден с этой должности по собственной просьбе.
Александр Сахаров родился в 1979 году в Петропавловске, Республика Казахстан. Он получил два высших образования в Уральском государственном университете путей сообщения, став инженером путей сообщения и экономистом-менеджером в 2001 и 2002 годах соответственно. С 2021 года Сахаров вступил на должность заместителя начальника департамента управления бизнес-блоком «Железнодорожные перевозки и инфраструктура» в ОАО «РЖД».
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Премьер-министр Михаил Мишустин снял с должности руководителя Росжелдора Алексея Дружинина по его просьбе. Согласно распоряжению правительства России, на пост назначен Александр Сахаров. «Назначить Сахарова Александра Геннадьевича руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта», — говорится в распоряжении правительства. Отмечается, что Алексей Дружинин был освобожден с этой должности по собственной просьбе. Александр Сахаров родился в 1979 году в Петропавловске, Республика Казахстан. Он получил два высших образования в Уральском государственном университете путей сообщения, став инженером путей сообщения и экономистом-менеджером в 2001 и 2002 годах соответственно. С 2021 года Сахаров вступил на должность заместителя начальника департамента управления бизнес-блоком «Железнодорожные перевозки и инфраструктура» в ОАО «РЖД».