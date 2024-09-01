Из-за прохлады первоклашек собирают в актовых залах
В Екатеринбурге в школе №23 (Академический), в которую ежегодно идет множество первоклассников, набрали 14 первых классов. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.
«В коридоре можно заметить 1 „М“, 1 „О“, 1 „Р“. В классах по 30-33 человека», — рассказал журналист. Весь актовый зал занят первоклассниками, а некоторых на одно кресло усаживают по двое.
В новом учебном году 161 школа Екатеринбурга откроет свои двери для 207 тысяч учеников. URA.RU следит за тем, как город празднует День знаний в онлайн-трансляции.
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