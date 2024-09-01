В самую загруженную школу Екатеринбурга набрали 14 первых классов. Фото

02 сентября 2024 в 10:25 Размер текста - 17 +

Из-за прохлады первоклашек собирают в актовых залах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге в школе №23 (Академический), в которую ежегодно идет множество первоклассников, набрали 14 первых классов. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «В коридоре можно заметить 1 „М“, 1 „О“, 1 „Р“. В классах по 30-33 человека», — рассказал журналист. Весь актовый зал занят первоклассниками, а некоторых на одно кресло усаживают по двое. В новом учебном году 161 школа Екатеринбурга откроет свои двери для 207 тысяч учеников. URA.RU следит за тем, как город празднует День знаний в онлайн-трансляции. Фото: Елизавета Миргазова © URA.RU Фото: Елизавета Миргазова © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге в школе №23 (Академический), в которую ежегодно идет множество первоклассников, набрали 14 первых классов. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «В коридоре можно заметить 1 „М“, 1 „О“, 1 „Р“. В классах по 30-33 человека», — рассказал журналист. Весь актовый зал занят первоклассниками, а некоторых на одно кресло усаживают по двое. В новом учебном году 161 школа Екатеринбурга откроет свои двери для 207 тысяч учеников. URA.RU следит за тем, как город празднует День знаний в онлайн-трансляции.