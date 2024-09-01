01 сентября 2024

В самую загруженную школу Екатеринбурга набрали 14 первых классов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественная линейка в гимназии № 27. Курган, школьная линейка, ученики, школа, школьники, 1 класс, первоклассники, цветы, 1 сентября
Из-за прохлады первоклашек собирают в актовых залах Фото:

В Екатеринбурге в школе №23 (Академический), в которую ежегодно идет множество первоклассников, набрали 14 первых классов. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«В коридоре можно заметить 1 „М“, 1 „О“, 1 „Р“. В классах по 30-33 человека», — рассказал журналист. Весь актовый зал занят первоклассниками, а некоторых на одно кресло усаживают по двое.

В новом учебном году 161 школа Екатеринбурга откроет свои двери для 207 тысяч учеников. URA.RU следит за тем, как город празднует День знаний в онлайн-трансляции.

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В Екатеринбурге в школе №23 (Академический), в которую ежегодно идет множество первоклассников, набрали 14 первых классов. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «В коридоре можно заметить 1 „М“, 1 „О“, 1 „Р“. В классах по 30-33 человека», — рассказал журналист. Весь актовый зал занят первоклассниками, а некоторых на одно кресло усаживают по двое. В новом учебном году 161 школа Екатеринбурга откроет свои двери для 207 тысяч учеников. URA.RU следит за тем, как город празднует День знаний в онлайн-трансляции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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