СК предъявил обвинения бывшим сотрудникам «Военно-строительной компании»

03 сентября 2024 в 18:53 Размер текста - 17 +

СК России обвинили экс-сотрудников ВСК в получении взятки при выполнении госзаказа, заявили в ГВСУ Фото: Илья Московец © URA.RU Следственные органы продолжают расследование уголовного дела о коррупции в отношении бывших сотрудников «Военно-строительной компании». Им предъявлены обвинения, сообщили в Главном военном следственном управлении. «Экс-сотрудникам „Военно-строительной компании“ предъявлено обвинение во взятках и злоупотреблении полномочиями», — сообщили в ведомстве. Там же отметили, что обвиняемые согласились сотрудничать со следствием. Бывшие сотрудники подозреваются в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. В деле также фигурирует директор частной строительной организации, который обвиняется в даче взятки. На данный момент все заключены под стражу. Продолжается углубленное изучение всех деталей происшествия в рамках предварительного следствия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следственные органы продолжают расследование уголовного дела о коррупции в отношении бывших сотрудников «Военно-строительной компании». Им предъявлены обвинения, сообщили в Главном военном следственном управлении. «Экс-сотрудникам „Военно-строительной компании“ предъявлено обвинение во взятках и злоупотреблении полномочиями», — сообщили в ведомстве. Там же отметили, что обвиняемые согласились сотрудничать со следствием. Бывшие сотрудники подозреваются в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. В деле также фигурирует директор частной строительной организации, который обвиняется в даче взятки. На данный момент все заключены под стражу. Продолжается углубленное изучение всех деталей происшествия в рамках предварительного следствия.