СК предъявил обвинения бывшим сотрудникам «Военно-строительной компании»

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СК России обвинили экс-сотрудников ВСК в получении взятки при выполнении госзаказа, заявили в ГВСУ Фото:

Следственные органы продолжают расследование уголовного дела о коррупции в отношении бывших сотрудников «Военно-строительной компании». Им предъявлены обвинения, сообщили в Главном военном следственном управлении.

«Экс-сотрудникам „Военно-строительной компании“ предъявлено обвинение во взятках и злоупотреблении полномочиями», — сообщили в ведомстве. Там же отметили, что обвиняемые согласились сотрудничать со следствием.

Бывшие сотрудники подозреваются в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. В деле также фигурирует директор частной строительной организации, который обвиняется в даче взятки. На данный момент все заключены под стражу. Продолжается углубленное изучение всех деталей происшествия в рамках предварительного следствия.

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Следственные органы продолжают расследование уголовного дела о коррупции в отношении бывших сотрудников «Военно-строительной компании». Им предъявлены обвинения, сообщили в Главном военном следственном управлении. «Экс-сотрудникам „Военно-строительной компании“ предъявлено обвинение во взятках и злоупотреблении полномочиями», — сообщили в ведомстве. Там же отметили, что обвиняемые согласились сотрудничать со следствием. Бывшие сотрудники подозреваются в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. В деле также фигурирует директор частной строительной организации, который обвиняется в даче взятки. На данный момент все заключены под стражу. Продолжается углубленное изучение всех деталей происшествия в рамках предварительного следствия.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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