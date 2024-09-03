СК предъявил обвинения бывшим сотрудникам «Военно-строительной компании»

Следственные органы продолжают расследование уголовного дела о коррупции в отношении бывших сотрудников «Военно-строительной компании». Им предъявлены обвинения, сообщили в Главном военном следственном управлении.
«Экс-сотрудникам „Военно-строительной компании“ предъявлено обвинение во взятках и злоупотреблении полномочиями», — сообщили в ведомстве. Там же отметили, что обвиняемые согласились сотрудничать со следствием.
Бывшие сотрудники подозреваются в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. В деле также фигурирует директор частной строительной организации, который обвиняется в даче взятки. На данный момент все заключены под стражу. Продолжается углубленное изучение всех деталей происшествия в рамках предварительного следствия.
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