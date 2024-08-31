СК: сотрудников военно-строительной компании поймали на взятках

В Москве ведется расследование уголовного дела против бывших сотрудников военно-строительной компании и генерального директора частной строительной организации. Они подозреваются в коррупционных преступлениях, связанных с государственным оборонным заказом. О личностях задержанных не сообщается.
«Главным военным следственным управлением СК России расследуется уголовное дело в отношении трех бывших сотрудников одной из военно-строительных компаний по факту совершения ими преступлений», — сообщило СК России в telegram-канале. Бывшие сотрудники военно-строительной компании подозреваются в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. В то время как генеральный директор частной строительной организации подозревается в даче взятки.
Согласно материалам дела, с августа 2021 года по февраль 2023 года подозреваемые осуществляли незаконные финансовые операции, что привело к необоснованной выдаче авансов строительной организации. Фигуранты уголовного дела заключены под стражу. Продолжается углубленное изучение всех деталей происшествия в рамках предварительного следствия.
Ранее за превышение должностных полномочий при выполнении госконтракта арестованы топ-менеджеры Игорь Миронов и Олег Иванов. Они обвиняются в злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа.
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