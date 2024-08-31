СК: сотрудников военно-строительной компании поймали на взятках

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Арестованы бывшие сотрудники военно-строительной компании и генеральный директор частной строительной организации за взятки
Арестованы бывшие сотрудники военно-строительной компании и генеральный директор частной строительной организации за взятки Фото:

В Москве ведется расследование уголовного дела против бывших сотрудников военно-строительной компании и генерального директора частной строительной организации. Они подозреваются в коррупционных преступлениях, связанных с государственным оборонным заказом. О личностях задержанных не сообщается.

«Главным военным следственным управлением СК России расследуется уголовное дело в отношении трех бывших сотрудников одной из военно-строительных компаний по факту совершения ими преступлений», — сообщило СК России в telegram-канале. Бывшие сотрудники военно-строительной компании подозреваются в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. В то время как генеральный директор частной строительной организации подозревается в даче взятки. 

Согласно материалам дела, с августа 2021 года по февраль 2023 года подозреваемые осуществляли незаконные финансовые операции, что привело к необоснованной выдаче авансов строительной организации. Фигуранты уголовного дела заключены под стражу. Продолжается углубленное изучение всех деталей происшествия в рамках предварительного следствия.

Ранее за превышение должностных полномочий при выполнении госконтракта арестованы топ-менеджеры Игорь Миронов и Олег Иванов. Они обвиняются в злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Москве ведется расследование уголовного дела против бывших сотрудников военно-строительной компании и генерального директора частной строительной организации. Они подозреваются в коррупционных преступлениях, связанных с государственным оборонным заказом. О личностях задержанных не сообщается. «Главным военным следственным управлением СК России расследуется уголовное дело в отношении трех бывших сотрудников одной из военно-строительных компаний по факту совершения ими преступлений», — сообщило СК России в telegram-канале. Бывшие сотрудники военно-строительной компании подозреваются в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. В то время как генеральный директор частной строительной организации подозревается в даче взятки.  Согласно материалам дела, с августа 2021 года по февраль 2023 года подозреваемые осуществляли незаконные финансовые операции, что привело к необоснованной выдаче авансов строительной организации. Фигуранты уголовного дела заключены под стражу. Продолжается углубленное изучение всех деталей происшествия в рамках предварительного следствия. Ранее за превышение должностных полномочий при выполнении госконтракта арестованы топ-менеджеры Игорь Миронов и Олег Иванов. Они обвиняются в злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...