В Госдуме предложили перестать обучать детей мигрантов в школах бесплатно

06 сентября 2024 в 02:00 Размер текста - 17 +

Ярослав Нилов заявил, что дети мигрантов должны учиться в российских школах на платной основе Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Госдуме предложили внести законопроект, позволяющий учиться детям мигрантов в российских школах только на коммерческой основе. Пояснительная записка к проекту закона появилась в распоряжении URA.RU. «Мало того, что обучение для них бесплатное, так еще и свои порядки устанавливают, навязывая чуждую субкультуру. Пожалуйста — если родители-иностранцы хотят, пусть устраивают своих детей в наши образовательные учреждения на коммерческой основе», — рассказал URA.RU депутат Госдумы Ярослав Нилов. По его словам, в родительских сообществах России активно поднимается вопрос о влиянии увеличивающегося числа детей мигрантов на качество образования в детских садах и школах. В большинстве случаев дети мигрантов слабо владеют или вовсе не знают русский язык. Нилов добавил, что проблема усугубляется тем, что иногда в классах иностранных школьников больше, чем российских, что создает дополнительные трудности для образовательного процесса. Депутат выразил мнение, что российские дети не должны страдать от «чересчур обильного присутствия» детей мигрантов. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что мигранты с низкой квалификацией, едущие в Россию на заработки, не должны вести с собой свои семьи. По его словам, Дума уже приняла шесть законов, касающихся миграционной политики, и обсудит дополнительные законопроекты до конца этого года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Госдуме предложили внести законопроект, позволяющий учиться детям мигрантов в российских школах только на коммерческой основе. Пояснительная записка к проекту закона появилась в распоряжении URA.RU. «Мало того, что обучение для них бесплатное, так еще и свои порядки устанавливают, навязывая чуждую субкультуру. Пожалуйста — если родители-иностранцы хотят, пусть устраивают своих детей в наши образовательные учреждения на коммерческой основе», — рассказал URA.RU депутат Госдумы Ярослав Нилов. По его словам, в родительских сообществах России активно поднимается вопрос о влиянии увеличивающегося числа детей мигрантов на качество образования в детских садах и школах. В большинстве случаев дети мигрантов слабо владеют или вовсе не знают русский язык. Нилов добавил, что проблема усугубляется тем, что иногда в классах иностранных школьников больше, чем российских, что создает дополнительные трудности для образовательного процесса. Депутат выразил мнение, что российские дети не должны страдать от «чересчур обильного присутствия» детей мигрантов. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что мигранты с низкой квалификацией, едущие в Россию на заработки, не должны вести с собой свои семьи. По его словам, Дума уже приняла шесть законов, касающихся миграционной политики, и обсудит дополнительные законопроекты до конца этого года.