10 сентября 2024

На выборах в Аргаяшском районе ЕР показала 100-процентный результат

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Три из 19 депутатов райсобрания не смогли доработать до конца срока
Три из 19 депутатов райсобрания не смогли доработать до конца срока Фото:

На всех трех округах на довыборах в собрание депутатов Аргаяшского района (Челябинская область) победу одержали кандидаты от «Единой России». Об этом свидетельствуют данные облизбиркома.

«На избирательном округе № 3 избран директор местной ДЮСШ Руслан Алимов, на округе № 4 — руководитель комитета по культуре Ольга Шарина, на округе № 14 — пенсионер Иван Харапаев. Все трое выдвинуты „Единой Россией“.

Прежние депутаты на этих округах сложили свои полномочия. Владимир Середкин (округ № 14) и Андрей Пайко (округ № 4) ушли в отставку по собственному желанию. Депутат по округу № 3, руководитель местного отделения Сбербанка Татьяна Максимова была лишена полномочий по требованию прокуратуры. Она совершила покупку, стоимость которой превысила ее с супругом доходы за три года и при этом не сообщила о приобретении в декларации о доходах. Все трое выбывших депутатов также были представителями ЕР.

Выборы состоялись 7 и 8 сентября. Новоизбранным депутатам предстоит работать год. В 2025 году полномочия действующего созыва истекают, и собрание будет переизбрано в полном составе. Всего в райсобрании 19 депутатов.

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На всех трех округах на довыборах в собрание депутатов Аргаяшского района (Челябинская область) победу одержали кандидаты от «Единой России». Об этом свидетельствуют данные облизбиркома. «На избирательном округе № 3 избран директор местной ДЮСШ Руслан Алимов, на округе № 4 — руководитель комитета по культуре Ольга Шарина, на округе № 14 — пенсионер Иван Харапаев. Все трое выдвинуты „Единой Россией“. Прежние депутаты на этих округах сложили свои полномочия. Владимир Середкин (округ № 14) и Андрей Пайко (округ № 4) ушли в отставку по собственному желанию. Депутат по округу № 3, руководитель местного отделения Сбербанка Татьяна Максимова была лишена полномочий по требованию прокуратуры. Она совершила покупку, стоимость которой превысила ее с супругом доходы за три года и при этом не сообщила о приобретении в декларации о доходах. Все трое выбывших депутатов также были представителями ЕР. Выборы состоялись 7 и 8 сентября. Новоизбранным депутатам предстоит работать год. В 2025 году полномочия действующего созыва истекают, и собрание будет переизбрано в полном составе. Всего в райсобрании 19 депутатов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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