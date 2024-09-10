На выборах в Аргаяшском районе ЕР показала 100-процентный результат

На всех трех округах на довыборах в собрание депутатов Аргаяшского района (Челябинская область) победу одержали кандидаты от «Единой России». Об этом свидетельствуют данные облизбиркома.
«На избирательном округе № 3 избран директор местной ДЮСШ Руслан Алимов, на округе № 4 — руководитель комитета по культуре Ольга Шарина, на округе № 14 — пенсионер Иван Харапаев. Все трое выдвинуты „Единой Россией“.
Прежние депутаты на этих округах сложили свои полномочия. Владимир Середкин (округ № 14) и Андрей Пайко (округ № 4) ушли в отставку по собственному желанию. Депутат по округу № 3, руководитель местного отделения Сбербанка Татьяна Максимова была лишена полномочий по требованию прокуратуры. Она совершила покупку, стоимость которой превысила ее с супругом доходы за три года и при этом не сообщила о приобретении в декларации о доходах. Все трое выбывших депутатов также были представителями ЕР.
Выборы состоялись 7 и 8 сентября. Новоизбранным депутатам предстоит работать год. В 2025 году полномочия действующего созыва истекают, и собрание будет переизбрано в полном составе. Всего в райсобрании 19 депутатов.
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