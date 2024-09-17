WSJ подсчитала, сколько человек потеряла Украина за время конфликта с Россией

WSJ: Украина за время конфликта с Россией потеряла 80 тысяч человек
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Вооруженные силы Украины. stock, всу, stock
За время конфликта с Россией было ранено 400 тысяч украинцев Фото:

ВСУ потеряли 80 000 солдат за время конфликта с Россией. Об этом сообщил источник The Wall Street Journal в американском правительстве. В начале 2024 года экс-министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что потери ВСУ с начала 2022 года составляют 444 тысячи человек.

«Конфиденциальная украинская оценка, сделанная в начале этого года, оценивает число погибших украинских солдат в 80 000 человек, а раненых — в 400 000 человек», — передает WSJ слова источника. Там также отметили, что для Украины такие потери очень значительны из-за того, что их население в четыре раза меньше, чем у России.

Шойгу 27 февраля 2024 года сообщал, что ВСУ потеряли с начала российской спецоперации 444 тысячи человек. Позже Минобороны РФ докладывало об огромных ежедневных потерях со стороны Украины.

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ВСУ потеряли 80 000 солдат за время конфликта с Россией. Об этом сообщил источник The Wall Street Journal в американском правительстве. В начале 2024 года экс-министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что потери ВСУ с начала 2022 года составляют 444 тысячи человек. «Конфиденциальная украинская оценка, сделанная в начале этого года, оценивает число погибших украинских солдат в 80 000 человек, а раненых — в 400 000 человек», — передает WSJ слова источника. Там также отметили, что для Украины такие потери очень значительны из-за того, что их население в четыре раза меньше, чем у России. Шойгу 27 февраля 2024 года сообщал, что ВСУ потеряли с начала российской спецоперации 444 тысячи человек. Позже Минобороны РФ докладывало об огромных ежедневных потерях со стороны Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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