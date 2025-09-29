Shot предупредил о мошенниках, обманывающих под видом доставки

© Служба новостей «URA.RU»
Мошенники звонят и представляются службой доставки цветов
Мошенники начали использовать день рождения россиянок для телефонных афер, выдавая себя за курьеров, которые якобы везут подарки и цветы от близких. Об этом сообщили telegram-каналы. Жертвам звонят с раннего утра в их праздник и предлагают согласовать доставку сюрприза.

"Мошенники начали массово разводить девушек в день рождения. Они звонят именинницам под видом доставки и обещают привезти подарки и цветы от близких", — пишет telegram-канал Shot. Причиной новой волны обмана стала адаптация схем мошенников к персональным датам. 

Злоумышленники представляются сотрудниками службы доставки, говорят, что привезут подарок от родственников или друзей, и просят назвать личные данные для оформления доставки. После этого присылают СМС с кодом, якобы для подтверждения заказа. Под видом курьеров мошенники получают доступ к банковским счетам и личной информации граждан.

Некоторые женщины замечают подвох на этапе отправки кода из СМС, но другие становятся жертвами обмана. В результате они лишаются денег в тот самый день, когда ждут поздравлений и подарков. Специалисты советуют проявлять осторожность и не передавать личные данные незнакомцам.

Ранее в МВД России сообщили, что предложение произвести оплату товаров или услуг в интернете по предоставленной ссылке может свидетельствовать о мошеннических действиях. Специалисты рекомендуют проявлять осторожность при столкновении с чрезмерно низкими ценами или необычно крупными скидками — в подобных случаях целесообразно воздержаться от совершения покупки. Одним из признаков деятельности мошенников является непрозрачная схема оплаты, передает "Национальная служба новостей".

