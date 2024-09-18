Происшествия Подростка, пропавшего два недели назад в Свердловской области, нашли 18 сентября 2024 в 23:09 Размер текста - 17 + Подросток пропал 6 сентября (фото из архива) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Пропавшего две недели назад в Верхней Пышме (Свердловская область) 15-летнего подростка нашли. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт». «Найден, жив! Всем огромное спасибо за помощь в поиске!» — написали волонтеры в своем сообществе в соцсети «ВКонтакте». О поисках несовершеннолетнего парня сообщили в МО МВД России «Верхнепышминский» 18 сентября. Местонахождение мальчика было неизвестно с 6 сентября. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Пропавшего две недели назад в Верхней Пышме (Свердловская область) 15-летнего подростка нашли. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт». «Найден, жив! Всем огромное спасибо за помощь в поиске!» — написали волонтеры в своем сообществе в соцсети «ВКонтакте». О поисках несовершеннолетнего парня сообщили в МО МВД России «Верхнепышминский» 18 сентября. Местонахождение мальчика было неизвестно с 6 сентября. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям