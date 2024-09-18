Подростка, пропавшего два недели назад в Свердловской области, нашли

Подросток пропал 6 сентября (фото из архива)
Пропавшего две недели назад в Верхней Пышме (Свердловская область) 15-летнего подростка нашли. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».
«Найден, жив! Всем огромное спасибо за помощь в поиске!» — написали волонтеры в своем сообществе в соцсети «ВКонтакте».
О поисках несовершеннолетнего парня сообщили в МО МВД России «Верхнепышминский» 18 сентября. Местонахождение мальчика было неизвестно с 6 сентября.
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