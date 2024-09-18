Подростка, пропавшего два недели назад в Свердловской области, нашли

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ЧП в доме № 13 на улице Клары Цеткин. Пермь, мчс, спасатели, подросток, чп, отдых
Подросток пропал 6 сентября (фото из архива) Фото:

Пропавшего две недели назад в Верхней Пышме (Свердловская область) 15-летнего подростка нашли. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

«Найден, жив! Всем огромное спасибо за помощь в поиске!» — написали волонтеры в своем сообществе в соцсети «ВКонтакте».

О поисках несовершеннолетнего парня сообщили в МО МВД России «Верхнепышминский» 18 сентября. Местонахождение мальчика было неизвестно с 6 сентября.

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Пропавшего две недели назад в Верхней Пышме (Свердловская область) 15-летнего подростка нашли. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт». «Найден, жив! Всем огромное спасибо за помощь в поиске!» — написали волонтеры в своем сообществе в соцсети «ВКонтакте». О поисках несовершеннолетнего парня сообщили в МО МВД России «Верхнепышминский» 18 сентября. Местонахождение мальчика было неизвестно с 6 сентября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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