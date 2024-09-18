Стала известна стоимость билета на новую скоростную электричку из Екатеринбурга в Омск

Цена билета на электричку из Екатеринбурга в Омск составит 2,7 тысячи рублей

Электропоезд будет курсировать ежедневно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Стоимость поездки из Екатеринбурга в Омск на новом электропоезде «Финист» составит 2682 рубля. Электричка начнет курсировать, как ранее сообщало URA.RU, с 15 декабря. Информация об этом появилась в официальном telegram-канале РЖД.

«Поезд №812/811 Екатеринбург — Омск будет курсировать ежедневно, отправляясь: из Екатеринбурга в 06:45 (время местное), прибывая в Омск в 19:45; из Омска в 10:57, прибывая в Екатеринбург в 22:09», — следует из поста. Продажи билетов уже открыты. Стоимость варьируется от 1341 рубля (для инвалидов) до 2682 рублей.

О новом рейсе стало известно 6 сентября. Путь из Екатеринбурга в Омск составит 12 часов. Остановки предусмотрены на станциях: Шарташ, Камышлов, Ощепково, Тюмень, Ишим, Называевская, Любинская и других.