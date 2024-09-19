Путин прибыл на оборонное предприятие в Петербурге, где делают БПЛА

19 сентября 2024 в 17:01 Размер текста - 17 +

Путин посетил предприятие по производству комплексов РЭБ и БПЛА в Петербурге Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава России Владимир Путин прибыл в Санкт-Петербург. Он посетил площадку предприятия ООО «Специальный технологический центр» (СТЦ), которое специализируется на производстве БПЛА и комплексов радиоэлектронного воздействия (РЭБ). «Президент прибыл на площадку ООО „Специальный технологический центр“ (СТЦ) в Санкт-Петербурге — предприятия, специализирующегося на производстве беспилотных летательных аппаратов», — говорится на сайте Кремля . Предприятие также производит системы связи и комплексы РЭБ. Центр занимает лидирующие позиции в производстве беспилотников семейства «Орлан», которые пользуются большим спросом в мире. С 2021 года компания активно работает над созданием малых космических аппаратов типа CubeSat и управляет собственным центром управления полетами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава России Владимир Путин прибыл в Санкт-Петербург. Он посетил площадку предприятия ООО «Специальный технологический центр» (СТЦ), которое специализируется на производстве БПЛА и комплексов радиоэлектронного воздействия (РЭБ). «Президент прибыл на площадку ООО „Специальный технологический центр“ (СТЦ) в Санкт-Петербурге — предприятия, специализирующегося на производстве беспилотных летательных аппаратов», — говорится на сайте Кремля. Предприятие также производит системы связи и комплексы РЭБ. Центр занимает лидирующие позиции в производстве беспилотников семейства «Орлан», которые пользуются большим спросом в мире. С 2021 года компания активно работает над созданием малых космических аппаратов типа CubeSat и управляет собственным центром управления полетами.