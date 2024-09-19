Путин прибыл на оборонное предприятие в Петербурге, где делают БПЛА

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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, путин владимир
Путин посетил предприятие по производству комплексов РЭБ и БПЛА в Петербурге Фото:

Глава России Владимир Путин прибыл в Санкт-Петербург. Он посетил площадку предприятия ООО «Специальный технологический центр» (СТЦ), которое специализируется на производстве БПЛА и комплексов радиоэлектронного воздействия (РЭБ).

«Президент прибыл на площадку ООО „Специальный технологический центр“ (СТЦ) в Санкт-Петербурге — предприятия, специализирующегося на производстве беспилотных летательных аппаратов», — говорится на сайте Кремля. Предприятие также производит системы связи и комплексы РЭБ.

Центр занимает лидирующие позиции в производстве беспилотников семейства «Орлан», которые пользуются большим спросом в мире. С 2021 года компания активно работает над созданием малых космических аппаратов типа CubeSat и управляет собственным центром управления полетами.

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Глава России Владимир Путин прибыл в Санкт-Петербург. Он посетил площадку предприятия ООО «Специальный технологический центр» (СТЦ), которое специализируется на производстве БПЛА и комплексов радиоэлектронного воздействия (РЭБ). «Президент прибыл на площадку ООО „Специальный технологический центр“ (СТЦ) в Санкт-Петербурге — предприятия, специализирующегося на производстве беспилотных летательных аппаратов», — говорится на сайте Кремля. Предприятие также производит системы связи и комплексы РЭБ. Центр занимает лидирующие позиции в производстве беспилотников семейства «Орлан», которые пользуются большим спросом в мире. С 2021 года компания активно работает над созданием малых космических аппаратов типа CubeSat и управляет собственным центром управления полетами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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