Армия и оружие Тагильчанин погиб в зоне СВО, выполняя важное боевое задание. Фото Уроженец Нижнего Тагила погиб в бою под Донецком, выполняя боевое задание 23 сентября 2024 в 10:11 Размер текста - 17 + Военнослужащего мобилизовали в октябре 2022-го (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Уроженец Нижнего Тагила 35-летний Игорь Черезов погиб в зоне спецоперации РФ на Украине, выполняя важное боевое задание под Донецком. За время службы боец был отмечен медалями и наградами. Об этом рассказала жена погибшего Оксана. «До сих пор не верится, что такое произошло. Игорь был для нас всем, жизнью, радостью и любовью… Он навсегда останется в нашей памяти и сердцах», — передает сообщество «Реквием I Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте» слова супруги. Мужчину наградили посмертно орденом Мужества. Черезов был мобилизован в октябре 2022 года, а в сентябре 2024-го погиб в бою под Донецком. Дома военнослужащего ждали супруга, отец и сестра. Прощания с солдатом состоятся 23 сентября в 11:30 в большом зале похоронного дома «Реквием». сообщество «Реквием I Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Уроженец Нижнего Тагила 35-летний Игорь Черезов погиб в зоне спецоперации РФ на Украине, выполняя важное боевое задание под Донецком. За время службы боец был отмечен медалями и наградами. Об этом рассказала жена погибшего Оксана. «До сих пор не верится, что такое произошло. Игорь был для нас всем, жизнью, радостью и любовью… Он навсегда останется в нашей памяти и сердцах», — передает сообщество «Реквием I Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте» слова супруги. Мужчину наградили посмертно орденом Мужества. Черезов был мобилизован в октябре 2022 года, а в сентябре 2024-го погиб в бою под Донецком. Дома военнослужащего ждали супруга, отец и сестра. Прощания с солдатом состоятся 23 сентября в 11:30 в большом зале похоронного дома «Реквием». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям