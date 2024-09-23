Уроженец Нижнего Тагила 35-летний Игорь Черезов погиб в зоне спецоперации РФ на Украине, выполняя важное боевое задание под Донецком. За время службы боец был отмечен медалями и наградами. Об этом рассказала жена погибшего Оксана.
«До сих пор не верится, что такое произошло. Игорь был для нас всем, жизнью, радостью и любовью… Он навсегда останется в нашей памяти и сердцах», — передает сообщество «Реквием I Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте» слова супруги. Мужчину наградили посмертно орденом Мужества.
Черезов был мобилизован в октябре 2022 года, а в сентябре 2024-го погиб в бою под Донецком. Дома военнослужащего ждали супруга, отец и сестра. Прощания с солдатом состоятся 23 сентября в 11:30 в большом зале похоронного дома «Реквием».
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