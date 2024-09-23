Тагильчанин погиб в зоне СВО, выполняя важное боевое задание. Фото

Уроженец Нижнего Тагила погиб в бою под Донецком, выполняя боевое задание
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военно-тактическая подготовка гражданского населения на полигоне. Пермь, тренировка, противостояние, боевики, война, автомобиль, подготовка, конфликт, вооруженные силы, бойцы, вооруженные люди, вооруженный человек, буханка, весна, солдат, мобилизация, вс рф, сво, наемники, военный, бойцы сво
Военнослужащего мобилизовали в октябре 2022-го (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Уроженец Нижнего Тагила 35-летний Игорь Черезов погиб в зоне спецоперации РФ на Украине, выполняя важное боевое задание под Донецком. За время службы боец был отмечен медалями и наградами. Об этом рассказала жена погибшего Оксана.

«До сих пор не верится, что такое произошло. Игорь был для нас всем, жизнью, радостью и любовью… Он навсегда останется в нашей памяти и сердцах», — передает сообщество «Реквием I Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте» слова супруги. Мужчину наградили посмертно орденом Мужества.

Черезов был мобилизован в октябре 2022 года, а в сентябре 2024-го погиб в бою под Донецком. Дома военнослужащего ждали супруга, отец и сестра. Прощания с солдатом состоятся 23 сентября в 11:30 в большом зале похоронного дома «Реквием».

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Уроженец Нижнего Тагила 35-летний Игорь Черезов погиб в зоне спецоперации РФ на Украине, выполняя важное боевое задание под Донецком. За время службы боец был отмечен медалями и наградами. Об этом рассказала жена погибшего Оксана. «До сих пор не верится, что такое произошло. Игорь был для нас всем, жизнью, радостью и любовью… Он навсегда останется в нашей памяти и сердцах», — передает сообщество «Реквием I Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте» слова супруги. Мужчину наградили посмертно орденом Мужества. Черезов был мобилизован в октябре 2022 года, а в сентябре 2024-го погиб в бою под Донецком. Дома военнослужащего ждали супруга, отец и сестра. Прощания с солдатом состоятся 23 сентября в 11:30 в большом зале похоронного дома «Реквием».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...