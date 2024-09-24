В Кремле выразили беспокойство из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке

24 сентября 2024 в 14:05 Размер текста - 17 +

Песков заявил, что успехов в мирном урегулировании конфликта между Израилем и Ливаном не видно Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Война на Ближнем Востоке Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с обеспокоенностью относятся к эскалации конфликта между Ливаном и Израилем. Они видят в нем угрозу расширения зоны конфликта и дестабилизации региона. «Это событие, которое потенциально чрезвычайно опасно с точки зрения зоны расширения конфликта и полной дестабилизации региона. Это вызывает нашу озабоченность и обеспокоенность», — заявил Песков во время общения с журналистами. Он также подчеркнул сложность ситуации и отсутствие ясности в перспективах урегулирования. По его словам, текущая ситуация осложнена тем, что мирный процесс фактически монополизирован одной из сторон, и пока не видно успехов в урегулировании конфликта. Неопределенность перспектив делает обстановку еще более тревожной. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с обеспокоенностью относятся к эскалации конфликта между Ливаном и Израилем. Они видят в нем угрозу расширения зоны конфликта и дестабилизации региона. «Это событие, которое потенциально чрезвычайно опасно с точки зрения зоны расширения конфликта и полной дестабилизации региона. Это вызывает нашу озабоченность и обеспокоенность», — заявил Песков во время общения с журналистами. Он также подчеркнул сложность ситуации и отсутствие ясности в перспективах урегулирования. По его словам, текущая ситуация осложнена тем, что мирный процесс фактически монополизирован одной из сторон, и пока не видно успехов в урегулировании конфликта. Неопределенность перспектив делает обстановку еще более тревожной.