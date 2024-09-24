В Кремле выразили беспокойство из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Песков заявил, что успехов в мирном урегулировании конфликта между Израилем и Ливаном не видно Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с обеспокоенностью относятся к эскалации конфликта между Ливаном и Израилем. Они видят в нем угрозу расширения зоны конфликта и дестабилизации региона.

«Это событие, которое потенциально чрезвычайно опасно с точки зрения зоны расширения конфликта и полной дестабилизации региона. Это вызывает нашу озабоченность и обеспокоенность», — заявил Песков во время общения с журналистами. Он также подчеркнул сложность ситуации и отсутствие ясности в перспективах урегулирования. По его словам, текущая ситуация осложнена тем, что мирный процесс фактически монополизирован одной из сторон, и пока не видно успехов в урегулировании конфликта. Неопределенность перспектив делает обстановку еще более тревожной.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с обеспокоенностью относятся к эскалации конфликта между Ливаном и Израилем. Они видят в нем угрозу расширения зоны конфликта и дестабилизации региона. «Это событие, которое потенциально чрезвычайно опасно с точки зрения зоны расширения конфликта и полной дестабилизации региона. Это вызывает нашу озабоченность и обеспокоенность», — заявил Песков во время общения с журналистами. Он также подчеркнул сложность ситуации и отсутствие ясности в перспективах урегулирования. По его словам, текущая ситуация осложнена тем, что мирный процесс фактически монополизирован одной из сторон, и пока не видно успехов в урегулировании конфликта. Неопределенность перспектив делает обстановку еще более тревожной.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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