В Кремле выразили беспокойство из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с обеспокоенностью относятся к эскалации конфликта между Ливаном и Израилем. Они видят в нем угрозу расширения зоны конфликта и дестабилизации региона.
«Это событие, которое потенциально чрезвычайно опасно с точки зрения зоны расширения конфликта и полной дестабилизации региона. Это вызывает нашу озабоченность и обеспокоенность», — заявил Песков во время общения с журналистами. Он также подчеркнул сложность ситуации и отсутствие ясности в перспективах урегулирования. По его словам, текущая ситуация осложнена тем, что мирный процесс фактически монополизирован одной из сторон, и пока не видно успехов в урегулировании конфликта. Неопределенность перспектив делает обстановку еще более тревожной.
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