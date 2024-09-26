Дума ХМАО запретила иноагентам занимать пост сельских старост

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Дума ХМАО единогласно проголосовала за запрет иноагентам занимать пост сельских старост
Дума ХМАО единогласно проголосовала за запрет иноагентам занимать пост сельских старост Фото:

В ХМАО будут досрочно прекращать полномочия старост сельских населенных пунктов в случае получения ими статуса иностранного агента. Такое решение приняли парламентарии за 36 заседании окружной думы.

«Проектом закона предлагается дополнить перечень оснований для досрочного прекращения полномочий старосты сельского населенного пункта. А именно в случае приобретения старостой сельского населенного пункта статуса иностранного агента», — сказал на заседании председатель Комитета по законодательству, региональному устройству и местному самоуправлении при думе ХМАО Вячеслав Дубов.

Решение было принято единогласно. «За» проголосовали 34 парламентария.

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В ХМАО будут досрочно прекращать полномочия старост сельских населенных пунктов в случае получения ими статуса иностранного агента. Такое решение приняли парламентарии за 36 заседании окружной думы. «Проектом закона предлагается дополнить перечень оснований для досрочного прекращения полномочий старосты сельского населенного пункта. А именно в случае приобретения старостой сельского населенного пункта статуса иностранного агента», — сказал на заседании председатель Комитета по законодательству, региональному устройству и местному самоуправлении при думе ХМАО Вячеслав Дубов. Решение было принято единогласно. «За» проголосовали 34 парламентария.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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