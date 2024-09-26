Дума ХМАО запретила иноагентам занимать пост сельских старост

В ХМАО будут досрочно прекращать полномочия старост сельских населенных пунктов в случае получения ими статуса иностранного агента. Такое решение приняли парламентарии за 36 заседании окружной думы.
«Проектом закона предлагается дополнить перечень оснований для досрочного прекращения полномочий старосты сельского населенного пункта. А именно в случае приобретения старостой сельского населенного пункта статуса иностранного агента», — сказал на заседании председатель Комитета по законодательству, региональному устройству и местному самоуправлении при думе ХМАО Вячеслав Дубов.
Решение было принято единогласно. «За» проголосовали 34 парламентария.
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