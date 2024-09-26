В Москве задержали египтянина, сбывавшего наркотики свердловчанам

В Москве задержан гражданин Египта, сбывавший наркотики в Свердловскую область. Ему грозит наказание от 10 до 20 лет тюрьмы по российским законам. Подробности URA.RU рассказал источник.
«Сотрудниками управления по обороту наркотиков в Москве задержан 37-летний египтянин. Он признался, что сбыл жителю Ревды девять граммов героина — всего 250 свертков», — объяснил собеседник агентства.
Известно, что иностранец находился на территории России незаконно. Сейчас он, а также его покупатель содержатся в СИЗО. Возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ — «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Не исключено, что египтянин отправлял запрещенные вещества и в другие регионы России.
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