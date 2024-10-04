Врачи предупредили об особенностях зуда кожи в пожилом возрасте

Врач Фролова: причина системного зуда у пожилых людей является многофакторной

04 октября 2024 в 18:30 Размер текста - 17 +

Хронический зуд может быть связан с системными заболеваниями, которые изменяют состав крови, и может проявляться как с сыпью, так и без нее Фото: Александр Мамаев © URA.RU Кожный зуд у пожилых людей может иметь различные причины, не только кожные заболевания, укусы насекомых или аллергические реакции, но и системный, неврологический или психологический механизмы. Врачи медицинской компании «СберЗдоровье» рассказали URA.RU о первопричинах хронического зуда у пожилых людей. «Причина хронического зуда у пожилых людей, который длится более шести недель, часто является многофакторной. То есть может быть обусловлена как физиологическими изменениями в стареющей коже, включая нарушения функции кожного барьера, так и неврологическими либо психологическими изменениями, связанными с возрастными процессами», — отметила врач-дерматолог Анастасия Фролова. Системный зуд, который может возникать как с сыпью, так и без нее, связан с заболеваниями, вызывающими изменения в составе крови. Наиболее распространенными причинами такого зуда являются аллергии, холестаз, болезни почек, онкологические и гематологические заболевания, например, лимфома Ходжкина или болезнь Вакеза. Врач-терапевт Анастасия Стольная добавила о сложности определения первопричины системного зуда, особенно при аллергии, так как пациент мог контактировать с различными веществами или принимать несколько лекарств. Иногда кожная реакция может проявиться спустя несколько месяцев или даже лет после начала приема препарата, являющегося ее причиной. Кроме того, врачи рекомендуют придерживаться мер предосторожности, таких как использование увлажняющих средств, ограничение продолжительности приема ванны или душа. Также избегание стрессовых ситуаций, чтобы уменьшить риск возникновения кожного зуда. Ранее врач-дерматовенеролог Анна Кутина сообщала, что красные родинки, или ангиомы, могут быть опасными при травмировании, так как они склонны к сильному кровотечению. Эксперт рекомендует обращаться к врачу при травме ангиомы, ее быстром росте, изменении цвета или формы, появлении зуда или воспаления. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кожный зуд у пожилых людей может иметь различные причины, не только кожные заболевания, укусы насекомых или аллергические реакции, но и системный, неврологический или психологический механизмы. Врачи медицинской компании «СберЗдоровье» рассказали URA.RU о первопричинах хронического зуда у пожилых людей. «Причина хронического зуда у пожилых людей, который длится более шести недель, часто является многофакторной. То есть может быть обусловлена как физиологическими изменениями в стареющей коже, включая нарушения функции кожного барьера, так и неврологическими либо психологическими изменениями, связанными с возрастными процессами», — отметила врач-дерматолог Анастасия Фролова. Системный зуд, который может возникать как с сыпью, так и без нее, связан с заболеваниями, вызывающими изменения в составе крови. Наиболее распространенными причинами такого зуда являются аллергии, холестаз, болезни почек, онкологические и гематологические заболевания, например, лимфома Ходжкина или болезнь Вакеза. Врач-терапевт Анастасия Стольная добавила о сложности определения первопричины системного зуда, особенно при аллергии, так как пациент мог контактировать с различными веществами или принимать несколько лекарств. Иногда кожная реакция может проявиться спустя несколько месяцев или даже лет после начала приема препарата, являющегося ее причиной. Кроме того, врачи рекомендуют придерживаться мер предосторожности, таких как использование увлажняющих средств, ограничение продолжительности приема ванны или душа. Также избегание стрессовых ситуаций, чтобы уменьшить риск возникновения кожного зуда. Ранее врач-дерматовенеролог Анна Кутина сообщала, что красные родинки, или ангиомы, могут быть опасными при травмировании, так как они склонны к сильному кровотечению. Эксперт рекомендует обращаться к врачу при травме ангиомы, ее быстром росте, изменении цвета или формы, появлении зуда или воспаления.