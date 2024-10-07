07 октября 2024

Свердловчанин поймал 11 щук за три часа рыбалки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, улов, щука, рыба, рыбалка, рука
Четыре щуки были отпущены обратно в водоем, чтобы подрасти (фото из архива) Фото:

Житель Свердловской области совершил удивительно краткую и успешную рыбалку, поймав за три часа 11 щук. Об этом рассказал сам рыболов.

«Сегодня самая короткая рыбалка получилась. Выплыл в 09:00, в 12:00 был уже на берегу… Итог: 11 штук», — поделился рыбак в сообществе «Уральский клуб рыбалки» в соцсети «ВКонтакте».

Несмотря на небольшие затруднения в начале из-за забытого груза и ветра, который создавал волнение на воде, мужчина смог адаптироваться и успешно рыбачил на воблер, имитирующий «канату» Megabass. Всего он поймал 11 щук, четыре из которых были отпущены обратно в водоем, чтобы подрасти.

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Фото:

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Житель Свердловской области совершил удивительно краткую и успешную рыбалку, поймав за три часа 11 щук. Об этом рассказал сам рыболов. «Сегодня самая короткая рыбалка получилась. Выплыл в 09:00, в 12:00 был уже на берегу… Итог: 11 штук», — поделился рыбак в сообществе «Уральский клуб рыбалки» в соцсети «ВКонтакте». Несмотря на небольшие затруднения в начале из-за забытого груза и ветра, который создавал волнение на воде, мужчина смог адаптироваться и успешно рыбачил на воблер, имитирующий «канату» Megabass. Всего он поймал 11 щук, четыре из которых были отпущены обратно в водоем, чтобы подрасти.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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