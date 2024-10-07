Житель Свердловской области совершил удивительно краткую и успешную рыбалку, поймав за три часа 11 щук. Об этом рассказал сам рыболов.
«Сегодня самая короткая рыбалка получилась. Выплыл в 09:00, в 12:00 был уже на берегу… Итог: 11 штук», — поделился рыбак в сообществе «Уральский клуб рыбалки» в соцсети «ВКонтакте».
Несмотря на небольшие затруднения в начале из-за забытого груза и ветра, который создавал волнение на воде, мужчина смог адаптироваться и успешно рыбачил на воблер, имитирующий «канату» Megabass. Всего он поймал 11 щук, четыре из которых были отпущены обратно в водоем, чтобы подрасти.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!