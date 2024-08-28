Жители Миасса потребовали отремонтировать мост, вывернутый паводком. Фото

29 августа 2024 в 12:40 Размер текста - 17 +

Мост был сильно поврежден летним паводком (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета На Челябинскую область обрушились затяжные ливни Жители Миасса Челябинской области потребовали отремонтировать мост, который почти вывернуло потоком воды после обильных летних ливней. В администрации города уточнили, что уже начали поиски подрядчика для восстановления путепровода. Мост закрыт для движения. «Поток воды практически вывернул мост после летнего паводка. Раньше он был в хорошем состоянии, а сейчас в аварийном. Скоро начнутся занятия в школах, как ходить по нему?» — рассказала URA.RU местная жительница Анна Щ. Женщина уточнила, что по этому мосту проходит Тропа здоровья от Машгородка до городского пляжа поселка Тургояк. По ней в школы Машгородка ежедневно ходили много детей, а также взрослых, которые садятся на общественный транспорт и едут на работу. В администрации Миасса пояснили, что мост после паводка закрыт, с 3 августа размещены предупреждающие аншлаги и запретительные ленты, движение запрещено, но местные жители ломают заграждения. Подрядчиков для восстановления моста уже ищут. «Профильные специалисты администрации округа приступили к поискам организации, которая проведет ремонт указанного моста. После поиска подрядной организации и подписания необходимых документов начнутся работы», — пояснили URA.RU в пресс-службе мэрии Миасса. назвать конкретные сроки пока затруднительно, так как неясно, насколько быстро будет найден исполнитель. Кроме того, в горадминистрации добавили, что этот мост не единственный. Пересечь реку можно по пешеходной зоне автомобильного моста (в районе улицы Южноуральской). Обильные осадки, которые обрушились на Челябинскую область вечером 26 июля, спровоцировали сильный подъем уровня воды. В результате подтопления на многих территориях был введен режим ЧС. Вода подмыла ряд жилых домов, подтопила участки и смыла дамбу Киалимского водохранилища, разрушая строения на своем пути. Последствия устраняются до сих пор. Мост находится в аварийном состоянии после прохождения летнего паводка Текслер, помоги, vk.com Проход по мосту закрыт, но люди ломают загородки и убирают запретительные ленты Текслер, помоги, vk.com Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Миасса Челябинской области потребовали отремонтировать мост, который почти вывернуло потоком воды после обильных летних ливней. В администрации города уточнили, что уже начали поиски подрядчика для восстановления путепровода. Мост закрыт для движения. «Поток воды практически вывернул мост после летнего паводка. Раньше он был в хорошем состоянии, а сейчас в аварийном. Скоро начнутся занятия в школах, как ходить по нему?» — рассказала URA.RU местная жительница Анна Щ. Женщина уточнила, что по этому мосту проходит Тропа здоровья от Машгородка до городского пляжа поселка Тургояк. По ней в школы Машгородка ежедневно ходили много детей, а также взрослых, которые садятся на общественный транспорт и едут на работу. В администрации Миасса пояснили, что мост после паводка закрыт, с 3 августа размещены предупреждающие аншлаги и запретительные ленты, движение запрещено, но местные жители ломают заграждения. Подрядчиков для восстановления моста уже ищут. «Профильные специалисты администрации округа приступили к поискам организации, которая проведет ремонт указанного моста. После поиска подрядной организации и подписания необходимых документов начнутся работы», — пояснили URA.RU в пресс-службе мэрии Миасса. назвать конкретные сроки пока затруднительно, так как неясно, насколько быстро будет найден исполнитель. Кроме того, в горадминистрации добавили, что этот мост не единственный. Пересечь реку можно по пешеходной зоне автомобильного моста (в районе улицы Южноуральской). Обильные осадки, которые обрушились на Челябинскую область вечером 26 июля, спровоцировали сильный подъем уровня воды. В результате подтопления на многих территориях был введен режим ЧС. Вода подмыла ряд жилых домов, подтопила участки и смыла дамбу Киалимского водохранилища, разрушая строения на своем пути. Последствия устраняются до сих пор.