Суд освободил пермского бизнесмена Медведюка от уголовной ответственности

10 октября 2024 в 06:02 Размер текста - 17 +

Суд назначил штраф в размере 35 тысяч рублей Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Мировой суд освободил от уголовной ответственности члена совета директоров обанкротившихся пермских «Мотовилихинских заводов» Юрия Медведюка. Летом 2023 года против него было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями с тяжкими последствиями. «Решение об освобождении Медведюка от уголовной ответственности было принято мировым судом в конце августа 2024 года и в сентябре вступило в законную силу. Суд постановил прекратить производство и назначил штраф в размере 35 тысяч рублей», — пишет «Коммерсант Прикамье». Уголовное дело было в отношении Юрия Медведюка было возбуждено в июне 2023 года по статье УК РФ «Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия». Расследование было связано с деятельностью «Мотовилихинских заводов», которое вошло в процедуру конкурсного производства в марте 2018 года. По первоначальной версии следствия, Медведюк и другие лица совершили действия, которые якобы привели к невозможности проведения технического перевооружения предприятия, что затруднило выполнение гособоронзаказа и привело к тяжким последствиям. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мировой суд освободил от уголовной ответственности члена совета директоров обанкротившихся пермских «Мотовилихинских заводов» Юрия Медведюка. Летом 2023 года против него было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями с тяжкими последствиями. «Решение об освобождении Медведюка от уголовной ответственности было принято мировым судом в конце августа 2024 года и в сентябре вступило в законную силу. Суд постановил прекратить производство и назначил штраф в размере 35 тысяч рублей», — пишет «Коммерсант Прикамье». Уголовное дело было в отношении Юрия Медведюка было возбуждено в июне 2023 года по статье УК РФ «Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия». Расследование было связано с деятельностью «Мотовилихинских заводов», которое вошло в процедуру конкурсного производства в марте 2018 года. По первоначальной версии следствия, Медведюк и другие лица совершили действия, которые якобы привели к невозможности проведения технического перевооружения предприятия, что затруднило выполнение гособоронзаказа и привело к тяжким последствиям.