09 октября 2024

Суд освободил пермского бизнесмена Медведюка от уголовной ответственности

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Приговор Марату Мусину (Марик) на заседании Пермского краевого суда по уголовному делу о пропаганде АУЕ. Пермь, приговор, вердикт, судья, суд, судебный процесс, вынесение приговора, кресло, мантия, руки, вынесение вердикта, приговорвенрдиктпапка
Суд назначил штраф в размере 35 тысяч рублей Фото:

Мировой суд освободил от уголовной ответственности члена совета директоров обанкротившихся пермских «Мотовилихинских заводов» Юрия Медведюка. Летом 2023 года против него было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями с тяжкими последствиями.

«Решение об освобождении Медведюка от уголовной ответственности было принято мировым судом в конце августа 2024 года и в сентябре вступило в законную силу. Суд постановил прекратить производство и назначил штраф в размере 35 тысяч рублей», — пишет «Коммерсант Прикамье».

Уголовное дело было в отношении Юрия Медведюка было возбуждено в июне 2023 года по статье УК РФ «Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия». Расследование было связано с деятельностью «Мотовилихинских заводов», которое вошло в процедуру конкурсного производства в марте 2018 года. По первоначальной версии следствия, Медведюк и другие лица совершили действия, которые якобы привели к невозможности проведения технического перевооружения предприятия, что затруднило выполнение гособоронзаказа и привело к тяжким последствиям.

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Мировой суд освободил от уголовной ответственности члена совета директоров обанкротившихся пермских «Мотовилихинских заводов» Юрия Медведюка. Летом 2023 года против него было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями с тяжкими последствиями. «Решение об освобождении Медведюка от уголовной ответственности было принято мировым судом в конце августа 2024 года и в сентябре вступило в законную силу. Суд постановил прекратить производство и назначил штраф в размере 35 тысяч рублей», — пишет «Коммерсант Прикамье». Уголовное дело было в отношении Юрия Медведюка было возбуждено в июне 2023 года по статье УК РФ «Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия». Расследование было связано с деятельностью «Мотовилихинских заводов», которое вошло в процедуру конкурсного производства в марте 2018 года. По первоначальной версии следствия, Медведюк и другие лица совершили действия, которые якобы привели к невозможности проведения технического перевооружения предприятия, что затруднило выполнение гособоронзаказа и привело к тяжким последствиям.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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