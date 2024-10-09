Суд освободил пермского бизнесмена Медведюка от уголовной ответственности

Мировой суд освободил от уголовной ответственности члена совета директоров обанкротившихся пермских «Мотовилихинских заводов» Юрия Медведюка. Летом 2023 года против него было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями с тяжкими последствиями.
«Решение об освобождении Медведюка от уголовной ответственности было принято мировым судом в конце августа 2024 года и в сентябре вступило в законную силу. Суд постановил прекратить производство и назначил штраф в размере 35 тысяч рублей», — пишет «Коммерсант Прикамье».
Уголовное дело было в отношении Юрия Медведюка было возбуждено в июне 2023 года по статье УК РФ «Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия». Расследование было связано с деятельностью «Мотовилихинских заводов», которое вошло в процедуру конкурсного производства в марте 2018 года. По первоначальной версии следствия, Медведюк и другие лица совершили действия, которые якобы привели к невозможности проведения технического перевооружения предприятия, что затруднило выполнение гособоронзаказа и привело к тяжким последствиям.
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