09 октября 2024

Пермь накроет экстремальная магнитная буря

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Магнитная буря обрушится на город вечером
Магнитная буря обрушится на город вечером Фото:

Экстремальная магнитная буря обрушится на Пермь уже сегодня. Она продлится до воскресенья и станет самой длинной.

«Возможно это самая сильная и долгая магнитная буря в 2024 году. Она начнется сегодня вечером и закончится только 13 октября», — сообщает telegram-канал «Большая Пермь» со ссылкой на прогноз Gismeteo.

Метеозависимые люди могут почувствовать недомогание во время магнитной бури. Вероятны слабость, головная боль, повышение артериального давления.

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Экстремальная магнитная буря обрушится на Пермь уже сегодня. Она продлится до воскресенья и станет самой длинной. «Возможно это самая сильная и долгая магнитная буря в 2024 году. Она начнется сегодня вечером и закончится только 13 октября», — сообщает telegram-канал «Большая Пермь» со ссылкой на прогноз Gismeteo. Метеозависимые люди могут почувствовать недомогание во время магнитной бури. Вероятны слабость, головная боль, повышение артериального давления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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