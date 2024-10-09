Пермь накроет экстремальная магнитная буря

Магнитная буря обрушится на город вечером
Экстремальная магнитная буря обрушится на Пермь уже сегодня. Она продлится до воскресенья и станет самой длинной.
«Возможно это самая сильная и долгая магнитная буря в 2024 году. Она начнется сегодня вечером и закончится только 13 октября», — сообщает telegram-канал «Большая Пермь» со ссылкой на прогноз Gismeteo.
Метеозависимые люди могут почувствовать недомогание во время магнитной бури. Вероятны слабость, головная боль, повышение артериального давления.
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