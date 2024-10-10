Вратарь «Трактора» Фукале заявил, что в Челябинск его убедил приехать Кузнецов

10 октября 2024 в 17:08 Размер текста - 17 +

Зак Фукале является одним из лучших вратарей КХЛ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Канадский вратарь хоккейного клуба «Трактор» Зак Фукале заявил, что экс-игрок «Вашингтона» Евгений Кузнецов убедил его приехать в Челябинск. Об этом сообщили спортивные СМИ. «Он вырос здесь. Рассказал мне о команде, фанатах, обо всем. По сути, он убедил меня приехать сюда. Я очень рад, что принял это решение. Все, что он сказал мне — правда. Прекрасная лига, ко мне очень хорошо относятся и здесь весело», — заявил Фукале изданию «Sport24». Фукале добавил, что Кузнецов говорил, что ему понравится в Челябинске, и был прав. С уроженцем Челябинска Евгением Кузнецовым Фукале познакомился, когда играл за клуб «Херши Беарс». Этот клуб входит в систему клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталс», за который с 2013 по 2024 годы играл Кузнецов. Летом нынешнего года Кузнецов вернулся в Россию. Однако не в «Трактор», как ожидали многие болельщики, а в петербургский СКА. Фукале выступает за «трактор» с начала сезона 2023—2024 годов. Он является основным голкипером команды и помог клубу завоевать бронзу «Кубка Гагарина» прошлого сезона. В начавшемся сезоне Фукале показывает одну из лучших статистик в КХЛ, отразив 94,7% бросков по своим воротам. Он сыграл 10 матчей, в семи из которых «Трактор» одержал победу. При этом в трех играх Фукале не пропустил ни одной шайбы. В настоящее время «Трактор» занимает верхнюю строчку в таблице Восточной конференции КХЛ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Канадский вратарь хоккейного клуба «Трактор» Зак Фукале заявил, что экс-игрок «Вашингтона» Евгений Кузнецов убедил его приехать в Челябинск. Об этом сообщили спортивные СМИ. «Он вырос здесь. Рассказал мне о команде, фанатах, обо всем. По сути, он убедил меня приехать сюда. Я очень рад, что принял это решение. Все, что он сказал мне — правда. Прекрасная лига, ко мне очень хорошо относятся и здесь весело», — заявил Фукале изданию «Sport24». Фукале добавил, что Кузнецов говорил, что ему понравится в Челябинске, и был прав. С уроженцем Челябинска Евгением Кузнецовым Фукале познакомился, когда играл за клуб «Херши Беарс». Этот клуб входит в систему клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталс», за который с 2013 по 2024 годы играл Кузнецов. Летом нынешнего года Кузнецов вернулся в Россию. Однако не в «Трактор», как ожидали многие болельщики, а в петербургский СКА. Фукале выступает за «трактор» с начала сезона 2023—2024 годов. Он является основным голкипером команды и помог клубу завоевать бронзу «Кубка Гагарина» прошлого сезона. В начавшемся сезоне Фукале показывает одну из лучших статистик в КХЛ, отразив 94,7% бросков по своим воротам. Он сыграл 10 матчей, в семи из которых «Трактор» одержал победу. При этом в трех играх Фукале не пропустил ни одной шайбы. В настоящее время «Трактор» занимает верхнюю строчку в таблице Восточной конференции КХЛ.