В Челябинске полностью откроют движение на путепроводе по дороге в аэропорт

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Челябинцам больше не придется ехать в объезд, чтобы добраться в аэропорт
Челябинцам больше не придется ехать в объезд, чтобы добраться в аэропорт Фото:

В Челябинске откроют движение на отремонтированном путепроводе в районе ТЭЦ-3, по дороге в аэропорт. Об этом заявил мэр Алексей Лошкин 26 ноября.

«Побывал сегодня на отремонтированном путепроводе в районе ТЭЦ-3, по дороге в аэропорт. Здесь завтра будет полностью открыто движение», — сообщил Лошкин в своих соцсетях.

Лошкин добавил, что благодаря поддержке губернатора в Челябинске в этом году обновили более 1 миллиона 200 тысяч квадратных метров дорог и тротуаров. В следующем году работа, безусловно, продолжится.

Движение по путепроводу было ограничено еще в апреле. В качестве альтернативы челябинцам предлагалось ехать в объезд.

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В Челябинске откроют движение на отремонтированном путепроводе в районе ТЭЦ-3, по дороге в аэропорт. Об этом заявил мэр Алексей Лошкин 26 ноября. «Побывал сегодня на отремонтированном путепроводе в районе ТЭЦ-3, по дороге в аэропорт. Здесь завтра будет полностью открыто движение», — сообщил Лошкин в своих соцсетях. Лошкин добавил, что благодаря поддержке губернатора в Челябинске в этом году обновили более 1 миллиона 200 тысяч квадратных метров дорог и тротуаров. В следующем году работа, безусловно, продолжится. Движение по путепроводу было ограничено еще в апреле. В качестве альтернативы челябинцам предлагалось ехать в объезд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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