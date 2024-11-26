В Челябинске полностью откроют движение на путепроводе по дороге в аэропорт

В Челябинске откроют движение на отремонтированном путепроводе в районе ТЭЦ-3, по дороге в аэропорт. Об этом заявил мэр Алексей Лошкин 26 ноября.
«Побывал сегодня на отремонтированном путепроводе в районе ТЭЦ-3, по дороге в аэропорт. Здесь завтра будет полностью открыто движение», — сообщил Лошкин в своих соцсетях.
Лошкин добавил, что благодаря поддержке губернатора в Челябинске в этом году обновили более 1 миллиона 200 тысяч квадратных метров дорог и тротуаров. В следующем году работа, безусловно, продолжится.
Движение по путепроводу было ограничено еще в апреле. В качестве альтернативы челябинцам предлагалось ехать в объезд.
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