В Челябинске стихийная парковка фур превратила в помойку территорию ТРК. Фото

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Большегрузы у ТРК "Алмаз" в Челябинске
У ТРК «Алмаз» появилась стихийная парковка большегрузов Фото:

В Челябинске территория возле ТРК «Алмаз» и улица Енисейская превратилась в помойку после организации стихийной парковки большегрузов. Пешеходы пожаловались URA.RU, что водители фур перегораживают проходы и проезды, ночуют в кабинах и оставляют мусор вокруг.

«Фуры перегородили все пути — и для людей, и для легковых машин. Водители бросают свои многотонники как попало — на пешеходных переходах, закрывая обзор тем, кто идет, перекрывая видимость тем, кто едет. Причем, бывает, что авто подолгу стоят, а водители неделями живут в кабинах, превратив в помойку территорию», — рассказала URA.RU Наталья М.

Челябинка уточнила, что водители нарушают ряд правил дорожного движения. Вечерами для пешеходов это место превращается в квест с риском для жизни.

«В вечернее время освещенность здесь почти нулевая. Возвращение домой для сотрудников промышленных предприятий, которых поблизости десятки, превращается в квест с риском для жизни», — уточнила горожанка.

В пресс-службе городского ГАИ URA.RU сообщили, что для составления протокола необходимо три составляющих нарушения: место, дата и время. Все фото направлены в дежурный отдел, сотрудники полиции выехали на объект для проверки информации. Если нарушения ПДД подтвердятся, владельцам транспортных средств грозят штрафы.

Большегрузы у ТРК "Алмаз" в Челябинске
Территория ТРК заставлена большегрузами
Фото:
Большегрузы у ТРК "Алмаз" в Челябинске
Водители могут жить в машинах по несколько дней
Фото:

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В Челябинске территория возле ТРК «Алмаз» и улица Енисейская превратилась в помойку после организации стихийной парковки большегрузов. Пешеходы пожаловались URA.RU, что водители фур перегораживают проходы и проезды, ночуют в кабинах и оставляют мусор вокруг. «Фуры перегородили все пути — и для людей, и для легковых машин. Водители бросают свои многотонники как попало — на пешеходных переходах, закрывая обзор тем, кто идет, перекрывая видимость тем, кто едет. Причем, бывает, что авто подолгу стоят, а водители неделями живут в кабинах, превратив в помойку территорию», — рассказала URA.RU Наталья М. Челябинка уточнила, что водители нарушают ряд правил дорожного движения. Вечерами для пешеходов это место превращается в квест с риском для жизни. «В вечернее время освещенность здесь почти нулевая. Возвращение домой для сотрудников промышленных предприятий, которых поблизости десятки, превращается в квест с риском для жизни», — уточнила горожанка. В пресс-службе городского ГАИ URA.RU сообщили, что для составления протокола необходимо три составляющих нарушения: место, дата и время. Все фото направлены в дежурный отдел, сотрудники полиции выехали на объект для проверки информации. Если нарушения ПДД подтвердятся, владельцам транспортных средств грозят штрафы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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