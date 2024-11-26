В Челябинске стихийная парковка фур превратила в помойку территорию ТРК. Фото

26 ноября 2024 в 16:42 Размер текста - 17 +

У ТРК «Алмаз» появилась стихийная парковка большегрузов Фото: Денис Иванов © URA.RU В Челябинске территория возле ТРК «Алмаз» и улица Енисейская превратилась в помойку после организации стихийной парковки большегрузов. Пешеходы пожаловались URA.RU, что водители фур перегораживают проходы и проезды, ночуют в кабинах и оставляют мусор вокруг. «Фуры перегородили все пути — и для людей, и для легковых машин. Водители бросают свои многотонники как попало — на пешеходных переходах, закрывая обзор тем, кто идет, перекрывая видимость тем, кто едет. Причем, бывает, что авто подолгу стоят, а водители неделями живут в кабинах, превратив в помойку территорию», — рассказала URA.RU Наталья М. Челябинка уточнила, что водители нарушают ряд правил дорожного движения. Вечерами для пешеходов это место превращается в квест с риском для жизни. «В вечернее время освещенность здесь почти нулевая. Возвращение домой для сотрудников промышленных предприятий, которых поблизости десятки, превращается в квест с риском для жизни», — уточнила горожанка. В пресс-службе городского ГАИ URA.RU сообщили, что для составления протокола необходимо три составляющих нарушения: место, дата и время. Все фото направлены в дежурный отдел, сотрудники полиции выехали на объект для проверки информации. Если нарушения ПДД подтвердятся, владельцам транспортных средств грозят штрафы. Территория ТРК заставлена большегрузами Фото: Денис Иванов © URA.RU Водители могут жить в машинах по несколько дней Фото: Денис Иванов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске территория возле ТРК «Алмаз» и улица Енисейская превратилась в помойку после организации стихийной парковки большегрузов. Пешеходы пожаловались URA.RU, что водители фур перегораживают проходы и проезды, ночуют в кабинах и оставляют мусор вокруг. «Фуры перегородили все пути — и для людей, и для легковых машин. Водители бросают свои многотонники как попало — на пешеходных переходах, закрывая обзор тем, кто идет, перекрывая видимость тем, кто едет. Причем, бывает, что авто подолгу стоят, а водители неделями живут в кабинах, превратив в помойку территорию», — рассказала URA.RU Наталья М. Челябинка уточнила, что водители нарушают ряд правил дорожного движения. Вечерами для пешеходов это место превращается в квест с риском для жизни. «В вечернее время освещенность здесь почти нулевая. Возвращение домой для сотрудников промышленных предприятий, которых поблизости десятки, превращается в квест с риском для жизни», — уточнила горожанка. В пресс-службе городского ГАИ URA.RU сообщили, что для составления протокола необходимо три составляющих нарушения: место, дата и время. Все фото направлены в дежурный отдел, сотрудники полиции выехали на объект для проверки информации. Если нарушения ПДД подтвердятся, владельцам транспортных средств грозят штрафы.