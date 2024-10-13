Shot: у актера Ливанова загноилась послеоперационная рана

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Василий Ливанов еще находится в реанимации Фото:

У актера Василия Ливанова загноилась послеоперационная рана. До этого хирурги удалили у него тромб. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«Василий Борисович столкнулся с некоторым ухудшением состояния после удаления тромба: у него загноилась послеоперационная рана. Это может быть весьма опасным на фоне ослабленного иммунитета и борьбы с хроническими заболеваниями», — говорится в публикации.

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Сейчас врачи делают все, чтобы актер поправился. Он находится в реанимации в тяжелом положении. Ливанов в сознании. Shot утверждает, что у него есть шансы на восстановление.

Днем ранее Ливанова вывели их медикаментозной комы. Актер еще подключен к аппарату ИВЛ. Врачи не исключают, что у него, вероятно, поврежден мозг из-за недостатка кровоснабжения. Ливанов находится в НИИ имени Склифосовского.

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У актера Василия Ливанова загноилась послеоперационная рана. До этого хирурги удалили у него тромб. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Василий Борисович столкнулся с некоторым ухудшением состояния после удаления тромба: у него загноилась послеоперационная рана. Это может быть весьма опасным на фоне ослабленного иммунитета и борьбы с хроническими заболеваниями», — говорится в публикации. Сейчас врачи делают все, чтобы актер поправился. Он находится в реанимации в тяжелом положении. Ливанов в сознании. Shot утверждает, что у него есть шансы на восстановление. Днем ранее Ливанова вывели их медикаментозной комы. Актер еще подключен к аппарату ИВЛ. Врачи не исключают, что у него, вероятно, поврежден мозг из-за недостатка кровоснабжения. Ливанов находится в НИИ имени Склифосовского.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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