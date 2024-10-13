Shot: у актера Ливанова загноилась послеоперационная рана

13 октября 2024 в 16:02 Размер текста - 17 +

Василий Ливанов еще находится в реанимации Фото: ИТАР-ТАСС/ Владимир Астапкович У актера Василия Ливанова загноилась послеоперационная рана. До этого хирурги удалили у него тромб. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Василий Борисович столкнулся с некоторым ухудшением состояния после удаления тромба: у него загноилась послеоперационная рана. Это может быть весьма опасным на фоне ослабленного иммунитета и борьбы с хроническими заболеваниями», — говорится в публикации. Новость по теме Алкоголизм, побои жены и сын-уголовник: тяжелая судьба Василия Ливанова Сейчас врачи делают все, чтобы актер поправился. Он находится в реанимации в тяжелом положении. Ливанов в сознании. Shot утверждает, что у него есть шансы на восстановление. Днем ранее Ливанова вывели их медикаментозной комы. Актер еще подключен к аппарату ИВЛ. Врачи не исключают, что у него, вероятно, поврежден мозг из-за недостатка кровоснабжения. Ливанов находится в НИИ имени Склифосовского. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У актера Василия Ливанова загноилась послеоперационная рана. До этого хирурги удалили у него тромб. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Василий Борисович столкнулся с некоторым ухудшением состояния после удаления тромба: у него загноилась послеоперационная рана. Это может быть весьма опасным на фоне ослабленного иммунитета и борьбы с хроническими заболеваниями», — говорится в публикации. Сейчас врачи делают все, чтобы актер поправился. Он находится в реанимации в тяжелом положении. Ливанов в сознании. Shot утверждает, что у него есть шансы на восстановление. Днем ранее Ливанова вывели их медикаментозной комы. Актер еще подключен к аппарату ИВЛ. Врачи не исключают, что у него, вероятно, поврежден мозг из-за недостатка кровоснабжения. Ливанов находится в НИИ имени Склифосовского.