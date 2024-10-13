Shot: у актера Ливанова загноилась послеоперационная рана

У актера Василия Ливанова загноилась послеоперационная рана. До этого хирурги удалили у него тромб. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«Василий Борисович столкнулся с некоторым ухудшением состояния после удаления тромба: у него загноилась послеоперационная рана. Это может быть весьма опасным на фоне ослабленного иммунитета и борьбы с хроническими заболеваниями», — говорится в публикации.
Сейчас врачи делают все, чтобы актер поправился. Он находится в реанимации в тяжелом положении. Ливанов в сознании. Shot утверждает, что у него есть шансы на восстановление.
Днем ранее Ливанова вывели их медикаментозной комы. Актер еще подключен к аппарату ИВЛ. Врачи не исключают, что у него, вероятно, поврежден мозг из-за недостатка кровоснабжения. Ливанов находится в НИИ имени Склифосовского.
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