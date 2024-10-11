Состояние актера Василия Ливанова ухудшилось

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Актер Василий Ливанов находится в реанимации в тяжелом состоянии
Актер Василий Ливанов находится в реанимации в тяжелом состоянии Фото:

Советский и российский актер Василий Ливанов, сыгравший Шерлока, находится в тяжелом состоянии в реанимации. Об этом сообщили в НИИ имени Склифосовского. 

«Артист Ливанов находится в тяжелом состоянии в реанимации НИИ имени Склифосовского», — заявили в РИА Новости со ссылкой на НИИ. Там добавили, что состояние актера ухудшилось.

Ливанова госпитализировали с инсультом 29 сентября. Позднее у него диагностировали поражение головного мозга и паралич правой части тела, сообщает 360.ru. Актера ввели в медикаментозную кому, пишет «ОТР».

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Советский и российский актер Василий Ливанов, сыгравший Шерлока, находится в тяжелом состоянии в реанимации. Об этом сообщили в НИИ имени Склифосовского.  «Артист Ливанов находится в тяжелом состоянии в реанимации НИИ имени Склифосовского», — заявили в РИА Новости со ссылкой на НИИ. Там добавили, что состояние актера ухудшилось. Ливанова госпитализировали с инсультом 29 сентября. Позднее у него диагностировали поражение головного мозга и паралич правой части тела, сообщает 360.ru. Актера ввели в медикаментозную кому, пишет «ОТР».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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