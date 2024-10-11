Состояние актера Василия Ливанова ухудшилось

Актер Василий Ливанов находится в реанимации в тяжелом состоянии
Советский и российский актер Василий Ливанов, сыгравший Шерлока, находится в тяжелом состоянии в реанимации. Об этом сообщили в НИИ имени Склифосовского.
«Артист Ливанов находится в тяжелом состоянии в реанимации НИИ имени Склифосовского», — заявили в РИА Новости со ссылкой на НИИ. Там добавили, что состояние актера ухудшилось.
Ливанова госпитализировали с инсультом 29 сентября. Позднее у него диагностировали поражение головного мозга и паралич правой части тела, сообщает 360.ru. Актера ввели в медикаментозную кому, пишет «ОТР».
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