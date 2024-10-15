Депутат Хамитов раскрыл, во сколько обходится полноценный обед в Госдуме

Депутат Хамитов: обед в столовой Госдумы из шести позиций стоит около 600 рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Обед из шести позиций в столовой Госдумы обходится в 600 рублей
Обед из шести позиций в столовой Госдумы обходится в 600 рублей Фото:

В сети ходит фотография странного чека, якобы из столовой Госдумы, где цена за обед из двух блюд с закуской и напитком выставлена в 150 рублей, но это фейк. Обед из шести блюд стоит около 600 рублей, заверил депутат Амир Хамитов из фракции «Новые люди».

«В сети в очередной раз разгоняются фейки о якобы сильно заниженной стоимости обедов в думской столовой. <...> Гуляет фотография чека неизвестного происхождения, где за обед из двух блюд с закуской и напитком выставлена цена в 150 рублей»,— уточнил Хамитов, передает РИА «Новости». Депутат прислал чек из столовой Госдумы, согласно которому обед из шести позиций обошелся в 577 рублей.

Среди блюд были суп-пюре из цветной капусты за 140 рублей, картофельное пюре за 100 рублей, куриный биточек за 190 рублей, помидор и огурец по 35 и 37 рублей соответственно, плодово-ягодный напиток за 70 рублей и кусок хлеба за пять рублей. 

Ранее депутаты Госдумы еще в 2022 году критиковали цены в столовой Госдумы. По их словам, стоимость за перекус там может доходить до 500 рублей, а полноценный обед — 800 рублей.

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В сети ходит фотография странного чека, якобы из столовой Госдумы, где цена за обед из двух блюд с закуской и напитком выставлена в 150 рублей, но это фейк. Обед из шести блюд стоит около 600 рублей, заверил депутат Амир Хамитов из фракции «Новые люди». «В сети в очередной раз разгоняются фейки о якобы сильно заниженной стоимости обедов в думской столовой. <...> Гуляет фотография чека неизвестного происхождения, где за обед из двух блюд с закуской и напитком выставлена цена в 150 рублей»,— уточнил Хамитов, передает РИА «Новости». Депутат прислал чек из столовой Госдумы, согласно которому обед из шести позиций обошелся в 577 рублей. Среди блюд были суп-пюре из цветной капусты за 140 рублей, картофельное пюре за 100 рублей, куриный биточек за 190 рублей, помидор и огурец по 35 и 37 рублей соответственно, плодово-ягодный напиток за 70 рублей и кусок хлеба за пять рублей.  Ранее депутаты Госдумы еще в 2022 году критиковали цены в столовой Госдумы. По их словам, стоимость за перекус там может доходить до 500 рублей, а полноценный обед — 800 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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