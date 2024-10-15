Депутат Хамитов раскрыл, во сколько обходится полноценный обед в Госдуме

В сети ходит фотография странного чека, якобы из столовой Госдумы, где цена за обед из двух блюд с закуской и напитком выставлена в 150 рублей, но это фейк. Обед из шести блюд стоит около 600 рублей, заверил депутат Амир Хамитов из фракции «Новые люди».
«В сети в очередной раз разгоняются фейки о якобы сильно заниженной стоимости обедов в думской столовой. <...> Гуляет фотография чека неизвестного происхождения, где за обед из двух блюд с закуской и напитком выставлена цена в 150 рублей»,— уточнил Хамитов, передает РИА «Новости». Депутат прислал чек из столовой Госдумы, согласно которому обед из шести позиций обошелся в 577 рублей.
Среди блюд были суп-пюре из цветной капусты за 140 рублей, картофельное пюре за 100 рублей, куриный биточек за 190 рублей, помидор и огурец по 35 и 37 рублей соответственно, плодово-ягодный напиток за 70 рублей и кусок хлеба за пять рублей.
Ранее депутаты Госдумы еще в 2022 году критиковали цены в столовой Госдумы. По их словам, стоимость за перекус там может доходить до 500 рублей, а полноценный обед — 800 рублей.
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