В Перми освятили православный киот с образом в память об участниках СВО

В Перми освятили образ в православном киоте, установленном в память об участниках СВО. Он находится в сквере в районе улицы Танцорова, возле храма во имя святого равноапостольного великого князя Владимира.
«Чин освящения совершил настоятель храма во имя святого равноапостольного великого князя Владимира протоиерей Леонид Тукалов. По завершении чина освящения он поздравил присутствующих, отметив величие подвига воинов, несущих свое служение. Также сказал, что именно с этого сквера в годы Великой Отечественной войны на фронт отправилось 12 тысяч жителей Кировского района Перми», — сообщил сайт Пермской митрополии.
Памятный киот установили по инициативе жителей ТОС «Водники». Данная идея получила поддержку в рамках реализации инициативных проектов на территории Кировского района Перми.
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