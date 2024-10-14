Названа самая богатая пермячка

Самой богатой пермячкой стала Светлана Пахомова, которая является бизнес-партнером чернушинского молокозавода Владимира Матыцына. Ее личные активы в 2023 году составили 3,3 млрд рублей. Об этом сообщило издание Properm, опубликовавшее свой рейтинг наиболее обеспеченных жительниц Прикамья.
«Самая богатая женщина Пермского края — Светлана Пахомова. Ее личные активы в 2023 году составили 3,3 млрд рублей, а годовая прибыль превысила 1,2 млрд рублей. Кроме производства алюминия и пластикатов, торговли топливом и арендного бизнеса, она зарабатывает на обеспечении сотрудников предприятия „Сорбент“ завтраками и обедами. Годовой оборот заводского комбината питания составляет 11 млн рублей», — сообщил портал.
Вторую строчку рейтинга заняла Татьяна Минибаева. Она является совладелицей компании «Химпром» — поставщика полимеров для нефтяной промышленности — и одноименного торгового дома. Стоимость бизнеса Минибаевой составляет почти два миллиарда рублей. На третье место в списке издание поместило Наталью Краеву. Выручка ее компании «Строй-Комплекс» — субподрядчика в микрорайоне Любимов в Березниках — составила 4,6 млрд рублей.
Ранее СМИ назвали самого богатого пермяка. По данным издания Properm, им стал долларовый миллиардер из списка Forbes и владелец АО «Эр-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев.
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