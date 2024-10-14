14 октября 2024

Названа самая богатая пермячка

Properm: активы самой богатой пермячки Светланы Пахомовой составляют 3,3 млрд
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За год самая богатая пермячка получила прибыль в 1,2 млрд рублей
За год самая богатая пермячка получила прибыль в 1,2 млрд рублей Фото:

Самой богатой пермячкой стала Светлана Пахомова, которая является бизнес-партнером чернушинского молокозавода Владимира Матыцына. Ее личные активы в 2023 году составили 3,3 млрд рублей. Об этом сообщило издание Properm, опубликовавшее свой рейтинг наиболее обеспеченных жительниц Прикамья.

«Самая богатая женщина Пермского края — Светлана Пахомова. Ее личные активы в 2023 году составили 3,3 млрд рублей, а годовая прибыль превысила 1,2 млрд рублей. Кроме производства алюминия и пластикатов, торговли топливом и арендного бизнеса, она зарабатывает на обеспечении сотрудников предприятия „Сорбент“ завтраками и обедами. Годовой оборот заводского комбината питания составляет 11 млн рублей», — сообщил портал.

Вторую строчку рейтинга заняла Татьяна Минибаева. Она является совладелицей компании «Химпром» — поставщика полимеров для нефтяной промышленности — и одноименного торгового дома. Стоимость бизнеса Минибаевой составляет почти два миллиарда рублей. На третье место в списке издание поместило Наталью Краеву. Выручка ее компании «Строй-Комплекс» — субподрядчика в микрорайоне Любимов в Березниках — составила 4,6 млрд рублей.

Ранее СМИ назвали самого богатого пермяка. По данным издания Properm, им стал долларовый миллиардер из списка Forbes и владелец АО «Эр-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев.

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Самой богатой пермячкой стала Светлана Пахомова, которая является бизнес-партнером чернушинского молокозавода Владимира Матыцына. Ее личные активы в 2023 году составили 3,3 млрд рублей. Об этом сообщило издание Properm, опубликовавшее свой рейтинг наиболее обеспеченных жительниц Прикамья. «Самая богатая женщина Пермского края — Светлана Пахомова. Ее личные активы в 2023 году составили 3,3 млрд рублей, а годовая прибыль превысила 1,2 млрд рублей. Кроме производства алюминия и пластикатов, торговли топливом и арендного бизнеса, она зарабатывает на обеспечении сотрудников предприятия „Сорбент“ завтраками и обедами. Годовой оборот заводского комбината питания составляет 11 млн рублей», — сообщил портал. Вторую строчку рейтинга заняла Татьяна Минибаева. Она является совладелицей компании «Химпром» — поставщика полимеров для нефтяной промышленности — и одноименного торгового дома. Стоимость бизнеса Минибаевой составляет почти два миллиарда рублей. На третье место в списке издание поместило Наталью Краеву. Выручка ее компании «Строй-Комплекс» — субподрядчика в микрорайоне Любимов в Березниках — составила 4,6 млрд рублей. Ранее СМИ назвали самого богатого пермяка. По данным издания Properm, им стал долларовый миллиардер из списка Forbes и владелец АО «Эр-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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