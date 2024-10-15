В старейший вуз Петербурга поступили студенты с рекордно низкими баллами

В СПбГУ поступили студенты с очень низкими баллами за ЕГЭ
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На платное обучение в СПбГУ поступили студенты с рекордно низкими баллами
На платное обучение в СПбГУ поступили студенты с рекордно низкими баллами Фото:

Студенты с рекордно низкими баллами ЕГЭ поступили на платное обучение в Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ). Об этом сообщает издание «Фонтанка».

«В списках зачисленных десятки студентов, которые поступили в старейший вуз Петербурга, едва перешагнув порог ЕГЭ», — говорится в публикации издания. В 2024 году в университете отметили 20-процентный рост числа студентов, поступающих на договорной основе, по сравнению с предыдущей приемной кампанией.

Согласно предоставленной информации, в текущем году в СПбГУ на платной основе был зачислен 2761 первокурсник. Студент с результатом в 112 баллов был зачислен на одно из самых востребованных и престижных направлений экономики в университете, установив тем самым рекордно низкий проходной балл. Кроме того, количество платных мест на данном направлении увеличилось на 65 процентов по сравнению с предыдущим годом.

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Студенты с рекордно низкими баллами ЕГЭ поступили на платное обучение в Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ). Об этом сообщает издание «Фонтанка». «В списках зачисленных десятки студентов, которые поступили в старейший вуз Петербурга, едва перешагнув порог ЕГЭ», — говорится в публикации издания. В 2024 году в университете отметили 20-процентный рост числа студентов, поступающих на договорной основе, по сравнению с предыдущей приемной кампанией. Согласно предоставленной информации, в текущем году в СПбГУ на платной основе был зачислен 2761 первокурсник. Студент с результатом в 112 баллов был зачислен на одно из самых востребованных и престижных направлений экономики в университете, установив тем самым рекордно низкий проходной балл. Кроме того, количество платных мест на данном направлении увеличилось на 65 процентов по сравнению с предыдущим годом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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