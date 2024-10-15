Пермские власти раскрыли обстоятельства исчезновения двух девочек из приюта

Девочки-подростки, поиски которых были объявлены в Перми, ушли с уроков в школе и не вернулись в приют. Они были помещены в соцучреждении в связи с конфликтными ситуациями в их семьях. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе министерства труда и соцразвития Прикамья. В ведомстве уточнили, что сейчас одна из пропавших найдена.
«Девочки ушли с уроков в школе, и не вернулись в учреждение, в связи с этим незамедлительно были объявлены в розыск. В настоящее время одна из девочек найдена. Реабилитация в Центре была направлена на адаптацию и стабилизацию психоэмоционального состояния детей», — приводит минсоц слова директора ГКУСО ПК «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Татьяны Индейкиной. Руководитель учреждения для несовершеннолетних также подчеркнула, что ранее обе девочки неоднократно уходили из семей.
URARU рассказывало, что девочки поиски девочек объявили волонтеры отряда имени Ирины Бухановой. Источник информагентства не исключал, что они могли отправиться из Перми в Березники.
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