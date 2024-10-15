В Пермском зоопарке родился детеныш обезьяны-колобуса

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Восточный колобус — это примат из семейства мартышковых
Восточный колобус — это примат из семейства мартышковых Фото:

Пермский зоопарк пополнился новым обитателем. У пары восточных обезьян-колобусов Дуси и Феди родился детеныш.

«Пока Дуся везде носит ребенка с собой, а чуть позже заботу о нем доверит большому семейству. Ведь в воспитании у колобусов участвуют тети, сестры, бабушки и остальные родственники», — сообщается на странице зоопарка в соцсети «ВКонтакте».

В зоопарке уточняют, что детеныши восточных колобусов не похожи на своих взрослых сородичей. Они рождаются белоснежными и темнеют спустя несколько месяцев. Взрослые же особи имеют темный окрас со светлыми полосами длинной шерсти, которые формируют мантию. Особая гордость колобусов — их пушистые густые хвосты.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что у пары снежных барсов Аксу и Снежека родились два котенка. Это их первое потомство, отметили в зверинце.

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Пермский зоопарк пополнился новым обитателем. У пары восточных обезьян-колобусов Дуси и Феди родился детеныш. «Пока Дуся везде носит ребенка с собой, а чуть позже заботу о нем доверит большому семейству. Ведь в воспитании у колобусов участвуют тети, сестры, бабушки и остальные родственники», — сообщается на странице зоопарка в соцсети «ВКонтакте». В зоопарке уточняют, что детеныши восточных колобусов не похожи на своих взрослых сородичей. Они рождаются белоснежными и темнеют спустя несколько месяцев. Взрослые же особи имеют темный окрас со светлыми полосами длинной шерсти, которые формируют мантию. Особая гордость колобусов — их пушистые густые хвосты. Ранее URA.RU рассказывало о том, что у пары снежных барсов Аксу и Снежека родились два котенка. Это их первое потомство, отметили в зверинце.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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