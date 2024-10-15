В Пермском зоопарке родился детеныш обезьяны-колобуса

Пермский зоопарк пополнился новым обитателем. У пары восточных обезьян-колобусов Дуси и Феди родился детеныш.
«Пока Дуся везде носит ребенка с собой, а чуть позже заботу о нем доверит большому семейству. Ведь в воспитании у колобусов участвуют тети, сестры, бабушки и остальные родственники», — сообщается на странице зоопарка в соцсети «ВКонтакте».
В зоопарке уточняют, что детеныши восточных колобусов не похожи на своих взрослых сородичей. Они рождаются белоснежными и темнеют спустя несколько месяцев. Взрослые же особи имеют темный окрас со светлыми полосами длинной шерсти, которые формируют мантию. Особая гордость колобусов — их пушистые густые хвосты.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что у пары снежных барсов Аксу и Снежека родились два котенка. Это их первое потомство, отметили в зверинце.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!